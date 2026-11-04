ACSS recusa corrigir erro em vagas de internato médico para 2027

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) recusou corrigir a omissão de vagas de internato médico para 2027 no mapa final de colocação, impactando a capacidade operacional de várias Unidades Locais de Saúde (ULS), com destaque para a de Aveiro.

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No caso da ULS de Aveiro, duas vagas em cirurgia geral — que haviam sido solicitadas pela unidade e validadas pela Comissão Regional do Internato Médico da Zona Centro — não foram integradas no documento final publicado pela ACSS e validado pela Ordem dos Médicos. Ricardo Correia de Matos, presidente do Conselho de Administração da ULS de Aveiro, descreveu a situação como grave, alertando que a ausência destes profissionais terá um impacto direto na assistência a uma população de mais de 370 mil utentes, dada a carência estrutural de recursos humanos na referida especialidade.

Embora a ACSS não confirme a extensão do problema, informações obtidas pelo jornal DN sugerem que a situação poderá afetar até nove ULS, predominantemente em cirurgia geral, incluindo a ULS de Leiria. O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, confirmou os casos de Aveiro e Leiria, referindo que, assim que teve conhecimento da falha, solicitou a correção imediata à ACSS.

A justificação da ACSS para a impossibilidade de repor as vagas reside na implementação de um novo sistema informático. Segundo o organismo, qualquer alteração no universo de vagas após o início da submissão de opções pelos candidatos comprometeria o tratamento equitativo do processo e a validade das escolhas já efetuadas.

Carlos Cortes, da Ordem dos Médicos, aponta que a rigidez do novo sistema é o ponto crítico. No modelo anterior, existia um intervalo de três meses entre a publicação das vagas e a escolha dos candidatos, o que permitia retificar erros administrativos. O atual sistema, que não teria sido testado previamente para este fim, não prevê janelas de correção.

O fluxo procedimental do erro ocorreu na transição de competências: a ULS solicitou as vagas; a comissão regional validou-as e informou a unidade; contudo, essa informação não foi corretamente compilada pelo Conselho Nacional do Internato Médico da ACSS no documento final. Apesar das notificações enviadas à ACSS e ao Ministério da Saúde, a decisão administrativa mantém-se, com o processo de escolha de internos a encerrar no dia 10.