Manifestações no Rossio: Juíza decide se recurso do MP suspende permanência de tendas

O conflito jurídico em torno do direito de manifestação no Rossio, em Lisboa, centrou-se agora na natureza do recurso interposto pelo Ministério Público (MP) contra a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa. O ponto crítico reside na determinação de se o recurso para o Tribunal Constitucional (TC) possui efeito suspensivo ou meramente devolutivo.

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A decisão inicial do Tribunal Administrativo determinou que o limite horário das 00h30 para manifestações, estabelecido por lei de 1974, não pode ser aplicado de forma "absoluta e automática", dada a posterioridade da Constituição de 1976 e a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH). Esta sentença autorizou a manifestante Renata Cambra a manter uma tenda no Rossio até 24 de novembro.

O Ministério Público recorreu desta decisão, invocando o artigo 78.º, número quatro, da Lei do Tribunal Constitucional, para sustentar que o recurso tem efeito suspensivo. Na prática, isto significaria que a sentença ficaria congelada até que o TC se pronunciasse sobre a constitucionalidade da norma.

A constitucionalista Teresa Violante argumenta que esta interpretação do MP é processualmente incorreta. Segundo Violante, por se tratar de um processo urgente destinado à proteção de direitos, liberdades e garantias — conforme exigido pelo artigo 20.º, número cinco, da Constituição — a aplicação de um efeito suspensivo esvaziaria a utilidade da decisão. Dado que o prazo da manifestação termina a 24 de novembro, o TC dificilmente deliberaria a tempo de garantir a tutela efetiva do direito.

A competência para resolver este impasse recai agora sobre a magistrada Ana de Campos, a juíza do processo. Cabe-lhe decidir se admite o recurso do MP com efeito suspensivo ou se acolhe a tese da defesa de Renata Cambra, representada por Leonor Caldeira, que requer que a subida do processo ao TC tenha efeito "meramente devolutivo".

Caso o recurso seja aceite com efeito devolutivo, a decisão do Tribunal Administrativo mantém-se em vigor, incluindo a classificação das tendas como forma de protesto (e não "campismo selvagem") e a obrigação de a PSP emitir um auto fundamentado em caso de dispersão forçada.

No plano do direito substantivo, a constitucionalista Teresa Violante sublinha que é improvável que o Tribunal Constitucional altere a interpretação do Tribunal Administrativo. Uma decisão contrária poderia expor o Estado Português a uma condenação pelo TEDH, uma vez que o tribunal de Estrasburgo rejeita a aplicação automática de limites horários rígidos ao direito de reunião, prevalecendo, em matéria de direitos fundamentais, o nível de proteção mais favorável ao cidadão.

Enquanto a questão processual aguarda decisão judicial, o Ministério da Administração Interna defende que a sentença se aplica apenas a Renata Cambra, embora a PSP tenha admitido a possibilidade de permanência de um "número simbólico" de tendas no local.