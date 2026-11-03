Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027

O Governo de Portugal confirmou que a entrada em operação da Linha Circular do Metropolitano de Lisboa está prevista para o primeiro trimestre de 2027. A decisão, detalhada pela secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, durante a discussão do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), prioriza a entrega da infraestrutura conforme o desenho original, adiando a avaliação de alterações operacionais.

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A governante referiu a possibilidade de, num segundo momento, converter a Linha Circular numa "Linha em Laço". No entanto, tal alteração implicaria um prolongamento do prazo de execução em 18 meses, devido à necessidade de reajustar os sistemas de sinalização e o modelo de operação, além de um custo adicional estimado em 18 milhões de euros (10 milhões para sinalização e oito milhões para o reajustamento da rede). O Executivo optou por não integrar esta fase agora para evitar novos atrasos na entrega da obra ao público.

O projeto da Linha Circular, com um investimento de aproximadamente 380 milhões de euros, prevê a ligação entre as estações do Rato e Cais do Sodré, incluindo a construção das novas estações da Estrela e de Santos, num traçado de dois quilómetros, criando assim um anel na Linha Verde e impactando a operação da Linha Amarela a partir do Campo Grande.

Expansão da Linha Vermelha

Relativamente ao prolongamento da Linha Vermelha até Alcântara, o processo encontra-se agora apto para ser submetido novamente ao Tribunal de Contas para a obtenção do visto prévio, condição indispensável para o início da obra. Esta viabilização decorre da conclusão da reprogramação financeira do projeto, aprovada pelo Conselho de Ministros a 29 de outubro.

O projeto, que compreende 4,1 quilómetros e a criação de quatro novas estações (Campolide/Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara), sofreu sucessivos adiamentos no seu cronograma: a conclusão, inicialmente prevista para o final de 2025, foi movida para o segundo trimestre de 2026 e, posteriormente, para o quarto trimestre de 2027. O montante global da reprogramação dos encargos financeiros ascende a 405,4 milhões de euros, financiados através de empréstimos junto do Banco Europeu de Investimento e do programa Sustentável 2030.

Linha Violeta: Suspensão por Auditoria Europeia

A execução da Linha Violeta, que ligará Odivelas e Loures através de metro ligeiro de superfície, permanece suspensa aguardando a decisão final da Comissão Europeia. O processo encontra-se bloqueado na fase de concurso, impedindo o júri do Metro de Lisboa de avançar para a etapa seguinte.

A suspensão deve-se a uma investigação aberta por Bruxelas em novembro, para apurar se a filial portuguesa da fabricante chinesa CRRC beneficiou de subsídios estrangeiros ilegais, o que constituiria uma vantagem indevida no concurso lançado em abril de 2025.

A Linha Violeta prevê a construção de 17 estações ao longo de 11,5 quilómetros (seis em Odivelas e nove em Loures), além de um parque de material e oficinas de apoio com 3,9 hectares.