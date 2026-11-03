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Ordem dos Médicos critica novo modelo de vigilância pré-natal nos centros de saúde

Portugal

A regulamentação do projeto de Vigilância e Assistência Pré-Natal da Gravidez de Baixo Risco nos centros de saúde, formalizada através do Despacho Normativo n.º 11/2026, trouxe à superfície um conflito profundo sobre quem, na prática, acompanhará as mulheres grávidas e como isso impactará a qualidade dos cuidados no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

В перинатальном центре
Photo: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В перинатальном центре

O cerne da questão reside na transferência da responsabilidade do acompanhamento para enfermeiros especialistas. Embora a medida procure dar resposta a lacunas assistenciais, a Ordem dos Médicos, em conjunto com o Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar e a associação representativa dos médicos de família, manifestou a sua total discordância. Para estes profissionais, o modelo aprovado pelo Ministério da Saúde representa um "retrocesso inaceitável", pois afasta a participação regular e direta dos médicos de família da vigilância programada.

Do ponto de vista do utente, a preocupação dos médicos não é apenas administrativa, mas assistencial. Argumentam que a continuidade dos cuidados depende de uma relação clínica construída ao longo do tempo. O médico de família, por deter o conhecimento da história clínica, das condições socioeconómicas e do contexto familiar da mulher, estaria numa posição privilegiada para identificar necessidades que ultrapassam a esfera imediata da gravidez. Ao reduzir a intervenção médica a meros "mecanismos de consultadoria", o novo modelo poderá, na visão dos clínicos, fragmentar a assistência.

A Ordem dos Médicos sublinha que, mesmo perante a crónica carência de médicos de família no SNS, tinham sido propostas soluções concretas para manter as equipas multiprofissionais, onde a participação médica fosse regular e estruturada. A decisão da tutela é vista como um desperdício desta oportunidade e, simultaneamente, como um fator de desmotivação para os especialistas em exercício e para os novos médicos que escolhem a Medicina Geral e Familiar.

No final da cadeia de decisões, o alerta é claro: a desvalorização da competência clínica do médico de família traduz-se em maiores dificuldades de acesso e numa menor continuidade dos cuidados para as grávidas. Face a isto, as entidades médicas exigem a revisão do modelo, defendendo que o acompanhamento seguro e de qualidade deve assentar numa equipa onde o médico de família esteja plenamente integrado e não seja apenas um recurso pontual.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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