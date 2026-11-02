Rendas a 35%: modelo dinamarquês pode financiar centenas de casas sem orçamento extra

A crise da habitação em Portugal manifesta-se hoje num fosso profundo entre os salários e o custo de vida. Segundo dados do Eurostat, no segundo trimestre de 2026, Portugal registou a maior subida de preços de habitação da União Europeia (+16,5%), enquanto a remuneração bruta média cresceu apenas 5,1%. Em Lisboa, a realidade é ainda mais drástica: o arrendamento de um apartamento de 50 m² consome cerca de 69% do salário médio líquido, quase o dobro do limite de 35% considerado aceitável para a acessibilidade financeira.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

Perante este cenário, a Associação Habitação e Desenvolvimento por Portugal (AHDPP) apresentou uma proposta à Presidência da República que visa concretizar a oferta de casas acessíveis, com foco particular na classe média, através de um modelo de concursos municipais coordenados previsto para o primeiro trimestre de 2027.

O mecanismo proposto baseia-se em instrumentos legais já existentes, evitando a necessidade de nova legislação. O funcionamento seria o seguinte: o município cede terreno público em direito de superfície; um promotor privado constrói o edifício e vende-o a um investidor; e o município paga a disponibilidade das casas, subarrendando-as a famílias com rendas limitadas a 35% do rendimento dos agregados. Ao final de um período de 40 a 60 anos, o imóvel reverte para o município sem custos adicionais.

Para viabilizar a escala do projeto, a AHDPP sugere a criação de um Fundo Soberano Nacional de Investimento em Habitação Acessível (FNIHA). Este fundo assumiria a compra dos contratos de arrendamento aos municípios, reinvestindo os lucros a longo prazo no setor. A associação estima que, por cada 1000 casas lançadas, seria possível financiar mais de 800 habitações adicionais sem novo esforço orçamental, citando modelos semelhantes já implementados na Dinamarca e na Áustria.

Rui Miguel Braga, presidente da AHDPP, defende que é momento de transformar ideias em soluções concretas. No memorando entregue ao Presidente da República, a associação solicita o Alto Patrocínio da Presidência para o lançamento destes concursos e pede a intermediação junto do Governo e dos partidos para a criação do fundo público, bem como a clarificação do enquadramento estatístico junto do INE e do Eurostat.

Como passo seguinte, propõe-se a realização de um encontro em Belém que reúna municípios aderentes, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Banco Português de Fomento e investidores institucionais, com o intuito de dar escala nacional a um modelo que tente responder à vulnerabilidade habitacional crescente no país.