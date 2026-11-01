Agentes encapuzados: a Justiça falha em responsabilizar abusos policiais

A ausência de identificação frontal dos agentes das unidades especiais da Polícia de Segurança Pública (PSP) continua a impossibilitar a responsabilização disciplinar e criminal por abusos de autoridade, perpetuando um problema institucional que a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) tenta resolver sem sucesso há anos.

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Um relatório da IGAI sobre a dispersão de manifestantes em novembro de 2012 exemplifica a falha procedimental: embora o documento tenha detetado o uso de violência desnecessária — com agentes a desferirem bastonadas em "zonas vermelhas" (cabeça e tronco superior), contrariando as normas internas da PSP -, o processo foi arquivado. O motivo foi a impossibilidade de identificar os responsáveis, cujas faces estavam ocultas por capacetes e viseiras.

Este cenário repete-se em intervenções recentes, como nas "acampadas" de Lisboa e Porto, onde imagens registadas mostram bastonadas na cabeça de manifestantes. O problema central reside na inobservância de uma recomendação da IGAI datada de 18 de janeiro de 2024, que exige a obrigatoriedade de identificação visível e frontal dos agentes de unidades especiais.

Questionado sobre a implementação desta medida, o Ministério da Administração Interna (MAI) afirmou que a recomendação está "em processo de implementação". O ministério referiu que está a ser elaborada uma proposta de portaria para regulamentar a identificação individual inequívoca. No entanto, existe uma disparidade na execução entre as forças de segurança: enquanto a Guarda Nacional Republicana (GNR) já implementou a identificação frontal no Grupo de Intervenção e Operações Especiais (GIOE), a PSP permanece numa fase de estudo.

Segundo a PSP, foram emitidas instruções para que os equipamentos, como coletes balísticos, sejam dotados de sistemas de velcro para a fixação de numeração individual ou outros identificadores. Contudo, a corporação ainda não definiu qual será a forma de identificação adequada. Atualmente, a identificação disponível na PSP é passiva: números inscritos na parte posterior dos capacetes, inúteis para as vítimas de agressões frontais.

A postura da PSP evoluiu ligeiramente em relação a outubro de 2025, quando a corporação alegava que a farda e a carteira profissional eram suficientes para a identificação. Na prática, exigir a carteira profissional durante uma carga policial é inviável, especialmente quando o agente atua contra as normas da própria instituição.

A IGAI, por sua vez, confirmou que a sua recomendação não tem caráter vinculativo. Em resposta a questionamentos recentes, a inspeção limitou-se a declarar que aguarda resposta da Direção Nacional da PSP sobre a implementação das medidas.

A questão transcende a esfera nacional. O Comité para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, num relatório de novembro de 2024, criticou o facto de as polícias portuguesas atuarem com o rosto tapado em certas operações. O organismo destacou ainda que procuradores do Ministério Público reportaram dificuldades reais em identificar agentes suspeitos de abusos.

O Governo português justificou a falta de identificação nominal alegando riscos para a segurança dos agentes, defendendo a utilização de identificadores codificados. Contudo, a experiência jurídica e a atuação da IGAI em casos graves — como o de um adepto do Boavista que perdeu a visão num olho após espancamento por agentes da PSP — demonstram que a codificação posterior não supre a necessidade de identificação imediata e visível.

As intervenções recentes nas acampadas de Lisboa e Porto encontram-se agora sob averiguação da IGAI, da Provedoria de Justiça e do Ministério Público. Paralelamente, um grupo de juristas e economistas solicitou ao Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura a monitorização de manifestações, invocando o Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura.