Greves e manifestações em Portugal: as principais mobilizações de novembro

O mês de novembro em Portugal prolonga a tensão social iniciada em outubro, consolidando-se como um período de mobilização generalizada. O calendário de greves e manifestações reflete a distância entre as políticas governamentais e a realidade quotidiana de quem depende dos serviços públicos ou luta para encontrar uma casa com renda acessível.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

No centro destas reivindicações está a luta pela sobrevivência básica: salários que não acompanham a inflação, a precariedade da habitação e a degradação dos serviços públicos. Abaixo, detalhamos as mobilizações previstas e o que está em causa para cada grupo.

Administração Pública: A luta por condições dignas

O setor público enfrenta duas datas críticas de paralisação:

2 de novembro: Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS). A greve abrange trabalhadores da administração central, regional, local, institutos públicos e unidades locais de saúde. As exigências focam-se no imediato: a subida do cartão-refeição para 10,20 euros, a revisão do SIADAP e a contratação de mais pessoal para aliviar a carga de trabalho. Destaca-se a exigência de um subsídio de risco para os técnicos auxiliares de saúde, profissionais que lidam com a vulnerabilidade do sistema na linha da frente.

Convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS). A greve abrange trabalhadores da administração central, regional, local, institutos públicos e unidades locais de saúde. As exigências focam-se no imediato: a subida do cartão-refeição para 10,20 euros, a revisão do SIADAP e a contratação de mais pessoal para aliviar a carga de trabalho. Destaca-se a exigência de um subsídio de risco para os técnicos auxiliares de saúde, profissionais que lidam com a vulnerabilidade do sistema na linha da frente. 20 de novembro: A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública convoca nova greve, que poderá afetar escolas e centros de saúde. O objetivo é pressionar o Governo a negociar 83 propostas sindicais antes da votação final do Orçamento do Estado para 2027, marcada para dia 24.

Habitação: O direito ao teto contra a especulação

No dia 14 de novembro, os movimentos Casa para Viver e Porta a Porta promovem o Dia Nacional de Luta pela Habitação. Com concentrações previstas para as 15:00 na Alameda Dom Afonso Henriques (Lisboa) e na Praça do Marquês (Porto), além de ações nos Açores e Madeira, o foco recai sobre a exclusão habitacional.

As reivindicações não são meramente administrativas; são existenciais: exigem-se a reversão da nova lei do arrendamento, o fim dos despejos sem alternativa real de alojamento e a trava à compra de imóveis por fundos imobiliários, que empurram as famílias para fora dos centros urbanos. O pedido por rendas "verdadeiramente acessíveis" e pelo aumento da habitação pública sublinha a falha do mercado em garantir um direito fundamental.

Sistema Prisional: Um mês de paralisação

Uma das mobilizações mais prolongadas ocorre entre 17 de novembro e 3 de janeiro. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional convocou uma greve que afetará guardas de todo o país (exceto serviços mínimos e grupos de intervenção).

As reivindicações passam pela regulamentação do trabalho extraordinário e promoções pendentes. No entanto, o impacto real recai sobre a vida quotidiana nas prisões: o sindicato alerta que a maioria dos reclusos poderá ficar confinada nas celas durante 22 horas por dia, reduzindo drasticamente a circulação e as atividades, exceto em casos de segurança ou diligências judiciais.

Mobilizações da CGTP: O custo de vida no centro

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) organiza dois momentos fortes em Lisboa:

21 de novembro: Uma manifestação nacional com o lema "Mais salário e melhores pensões!". A central sindical apela a uma mobilização massiva para protestar contra a subida do custo de vida e a erosão do poder de compra, defendendo o acesso universal à saúde, educação e segurança social.

Uma manifestação nacional com o lema "Mais salário e melhores pensões!". A central sindical apela a uma mobilização massiva para protestar contra a subida do custo de vida e a erosão do poder de compra, defendendo o acesso universal à saúde, educação e segurança social. 24 de novembro: Uma concentração em frente à Assembleia da República, coincidindo com a votação final global do Orçamento do Estado para 2027, para levar a pressão dos trabalhadores diretamente ao centro da decisão política.

Este ciclo de protestos revela um país onde a formalidade dos direitos constitucionais — à habitação, à saúde e a um salário justo — choca com a dificuldade real de aceder a esses serviços e de manter a dignidade económica no dia a dia.

Com informações de Lusa