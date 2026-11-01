Greves e manifestações em Portugal: as principais mobilizações de novembro

O mês de novembro em Portugal prolonga a tensão social iniciada em outubro, consolidando-se como um período de mobilização generalizada. O calendário de greves e manifestações reflete a distância entre as políticas governamentais e a realidade quotidiana de quem depende dos serviços públicos ou luta para encontrar uma casa com renda acessível.
No centro destas reivindicações está a luta pela sobrevivência básica: salários que não acompanham a inflação, a precariedade da habitação e a degradação dos serviços públicos. Abaixo, detalhamos as mobilizações previstas e o que está em causa para cada grupo.
O setor público enfrenta duas datas críticas de paralisação:
No dia 14 de novembro, os movimentos Casa para Viver e Porta a Porta promovem o Dia Nacional de Luta pela Habitação. Com concentrações previstas para as 15:00 na Alameda Dom Afonso Henriques (Lisboa) e na Praça do Marquês (Porto), além de ações nos Açores e Madeira, o foco recai sobre a exclusão habitacional.
As reivindicações não são meramente administrativas; são existenciais: exigem-se a reversão da nova lei do arrendamento, o fim dos despejos sem alternativa real de alojamento e a trava à compra de imóveis por fundos imobiliários, que empurram as famílias para fora dos centros urbanos. O pedido por rendas "verdadeiramente acessíveis" e pelo aumento da habitação pública sublinha a falha do mercado em garantir um direito fundamental.
Uma das mobilizações mais prolongadas ocorre entre 17 de novembro e 3 de janeiro. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional convocou uma greve que afetará guardas de todo o país (exceto serviços mínimos e grupos de intervenção).
As reivindicações passam pela regulamentação do trabalho extraordinário e promoções pendentes. No entanto, o impacto real recai sobre a vida quotidiana nas prisões: o sindicato alerta que a maioria dos reclusos poderá ficar confinada nas celas durante 22 horas por dia, reduzindo drasticamente a circulação e as atividades, exceto em casos de segurança ou diligências judiciais.
A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) organiza dois momentos fortes em Lisboa:
Este ciclo de protestos revela um país onde a formalidade dos direitos constitucionais — à habitação, à saúde e a um salário justo — choca com a dificuldade real de aceder a esses serviços e de manter a dignidade económica no dia a dia.
Com informações de Lusa
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