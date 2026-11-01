Governo planeia novas PPP na saúde para reduzir demora em concursos

O Governo português planeia a implementação de um novo ciclo de parcerias público-privadas (PPP) no setor da saúde, com o objetivo central de reduzir a morosidade dos procedimentos concursais. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, na passada sexta-feira (31 de outubro), durante a audição conjunta das comissões de Saúde e de Orçamento, Finanças e Administração Pública, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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A ministra confirmou a intenção de lançar a nova vaga de PPP, mas alertou para as limitações do quadro legal vigente. Segundo Ana Paula Martins, a complexidade administrativa atual resulta em prazos de execução excessivos, demorando habitualmente entre cinco a sete anos desde a abertura do concurso até ao início efetivo das intervenções no terreno.

Para mitigar este entrave, o executivo está a rever os mecanismos administrativos para acelerar a contratação. A ministra adiantou que estas parcerias serão limitadas a um número restrito de Unidades Locais de Saúde (ULS), selecionadas com base na viabilidade do acordo entre o Estado e os parceiros privados, embora não tenham sido especificadas as unidades hospitalares visadas.

No plano regulatório, foi anunciada a publicação iminente da portaria que define os honorários máximos para os médicos prestadores de serviços (médicos tarefeiros). Este diploma concretiza o regime de contratação estabelecido pelo decreto-lei de junho. A urgência na publicação justifica-se pela natureza anual da maioria destes contratos, que expiram no final do ano civil, exigindo que as administrações hospitalares disponham de previsibilidade orçamental quanto aos valores horários já em janeiro.

O documento, que requer a assinatura conjunta dos ministérios das Finanças, da Administração Pública e da Saúde, regulará modalidades de pagamento por hora, por tarefa clínica e escalas de urgência — áreas onde as ULS mantêm uma dependência estrutural de recursos externos para colmatar a falta de pessoal nos quadros permanentes.

Durante a audição, a estratégia orçamental foi alvo de críticas por parte da oposição. A deputada do PCP, Paula Santos, alegou que os dados apresentados mascaram um desinvestimento no setor público em benefício do privado, acusação que foi negada pela ministra da Saúde.

A proposta de Orçamento do Estado foi aprovada na generalidade a 28 de outubro, prevendo-se a votação final global para o dia 24 de novembro, após a conclusão da fase de especialidade.