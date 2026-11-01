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Municípios da AMP exigem mais financiamento do Governo para combater crise da habitação

Portugal

Os 17 municípios que integram a Área Metropolitana do Porto (AMP) estão a exigir que o Governo central assuma a sua quota de responsabilidade na crise da habitação, não apenas através de diretrizes, mas através de um reforço concreto de financiamento. A tese defendida pelos autarcas é clara: para que a construção e reabilitação de casas aconteçam com a rapidez necessária, os recursos devem ser descentralizados.

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Durante a reunião do Conselho Metropolitano, realizada em Gondomar no passado dia 30 de outubro, os decisores locais sublinharam que existe vontade política e disponibilidade para assumir a gestão do setor, desde que o "envelope financeiro" acompanhe a transferência de competências. Pedro Duarte, presidente da AMP e da Câmara Municipal do Porto, argumentou que a execução local seria, com probabilidade, mais eficiente e célere do que a gestão centralizada em organismos sediados em Lisboa.

O foco da discussão reside na distância entre a norma administrativa e a realidade do terreno. Para os municípios, a eficácia no acesso à habitação depende de uma visão metropolitana coordenada — a ideia de uma "cidade só" e de uma área metropolitana única, conforme defendido por Luís Filipe Araújo, presidente da Câmara de Gondomar.

A questão central que permanece, contudo, é a de saber como este eventual reforço de fundos se traduzirá em portas abertas para quem hoje não consegue arrendar ou comprar casa. Enquanto a discussão se centra na transferência de orçamentos entre o Estado e as autarquias, a urgência de quem aguarda por uma solução habitacional continua a ser o indicador real do sucesso ou falha de qualquer estratégia articulada.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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