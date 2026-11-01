Barreiras no SNS dificultam acesso legal ao aborto em várias regiões de Portugal

Uma lei de 2007, fruto de um referendo, garante o direito ao aborto legal em Portugal. No papel, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) deve organizar-se para assegurar a Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) dentro de prazos rigorosos. Na prática, porém, para muitas mulheres, o acesso a este direito transforma-se numa "corrida de obstáculos", onde a burocracia, a falta de recursos e a objeção de consciência dos profissionais criam barreiras invisíveis, mas intransponíveis.

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Uma investigação do Diário de Notícias revela a fragilidade do sistema. Ao simular pedidos de marcação, o jornal constatou que, no hospital da Guarda, a resposta foi imediata, mas excludente: Nós aqui como é hospital amigo dos bebés não fazemos , afirmou uma funcionária, remetendo a utente hipotética para Viseu, sem garantias de atendimento.

A experiência de quem tenta navegar no sistema é marcada por um jogo de empurra entre unidades hospitalares. Em Castelo Branco, a orientação foi para a Guarda ou Portalegre; na Covilhã, a primeira consulta disponível era para sete dias depois — extrapolando o prazo legal de cinco dias. Para quem vive no interior, a barreira não é apenas administrativa, mas geográfica: deslocar-se a Viseu ou Coimbra implica viagens longas e repetidas (consulta prévia, interrupção e seguimento), um custo logístico e emocional que recai inteiramente sobre a mulher.

O caso de Madalena, de 18 anos, ilustra o abismo entre a lei e a realidade. Entre o primeiro contacto com o SNS e a efetiva IVG, passaram-se 19 dias — quase quatro vezes o período legalmente estipulado. O processo foi marcado por respostas hostis no Hospital de Santarém, onde a mãe da jovem ouviu que não há médicos para as grávidas, vou ter para as IVG? e foi sugerido que pagasse por uma clínica privada se tivesse pressa.

A situação em Santarém expõe outra falha sistémica: a total dependência de convenções externas. Com um serviço de obstetrícia composto inteiramente por objetores de consciência, o hospital limita-se a realizar ecografias de datação para depois referenciar as mulheres para a Clínica dos Arcos, em Lisboa. Neste percurso, a privacidade é frequentemente ignorada e a escolha entre o método medicamentoso ou cirúrgico — prevista na lei — torna-se inexistente, pois a clínica parceira apenas realiza o procedimento cirúrgico.

Patrícia, 35 anos, descreve um cenário semelhante em Vila Franca de Xira. Após ser informada de que a consulta demoraria quase um mês, a única forma de acelerar o processo foi enviar um e-mail para o endereço geral do hospital, expondo a sua situação e invocando a lei — um risco grave à sua privacidade. Patrícia acabou por recorrer ao setor privado após tentativas frustradas e respostas inadequadas em hospitais públicos, incluindo a abordagem pró-vida de um grupo privado que tentou dissuadi-la de prosseguir.

Teresa Bombas, da Sociedade Portuguesa de Contraceção (SPDC), alerta que a objeção de consciência é um direito individual do médico, mas não pode transformar-se numa objeção de serviço . Segundo a especialista, o SNS não respeita a lei no acesso ao aborto, criando assimetrias profundas entre regiões. O impacto é mais severo para as populações mais vulneráveis: adolescentes, mulheres em situação de violência ou com menos recursos económicos, que tendem a descobrir a gravidez mais tarde e têm menos margem para enfrentar estas barreiras.

Questionado, o Hospital Bernardo Santareno afirmou cumprir a lei e negou ter recebido queixas formais. No entanto, a ausência de reclamações não indica a eficiência do sistema, mas sim o medo da exposição. Como refere a Dra. Teresa Bombas, as mulheres não se queixam. Não se querem expor .

A Inspeção Geral da Atividades em Saúde (IGAS), responsável por fiscalizar o cumprimento da lei 16/2007, informou ter realizado 57 inspeções entre 2010 e 2021. Apenas agora, em 2023, indica estar a elaborar um guia para uma fiscalização completa da temática da saúde da mulher, incluindo a IVG.