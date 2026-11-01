Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Barreiras no SNS dificultam acesso legal ao aborto em várias regiões de Portugal

Portugal

Uma lei de 2007, fruto de um referendo, garante o direito ao aborto legal em Portugal. No papel, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) deve organizar-se para assegurar a Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) dentro de prazos rigorosos. Na prática, porém, para muitas mulheres, o acesso a este direito transforma-se numa "corrida de obstáculos", onde a burocracia, a falta de recursos e a objeção de consciência dos profissionais criam barreiras invisíveis, mas intransponíveis.

Врач и пациентка
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Врач и пациентка

Uma investigação do Diário de Notícias revela a fragilidade do sistema. Ao simular pedidos de marcação, o jornal constatou que, no hospital da Guarda, a resposta foi imediata, mas excludente: Nós aqui como é hospital amigo dos bebés não fazemos, afirmou uma funcionária, remetendo a utente hipotética para Viseu, sem garantias de atendimento.

A experiência de quem tenta navegar no sistema é marcada por um jogo de empurra entre unidades hospitalares. Em Castelo Branco, a orientação foi para a Guarda ou Portalegre; na Covilhã, a primeira consulta disponível era para sete dias depois — extrapolando o prazo legal de cinco dias. Para quem vive no interior, a barreira não é apenas administrativa, mas geográfica: deslocar-se a Viseu ou Coimbra implica viagens longas e repetidas (consulta prévia, interrupção e seguimento), um custo logístico e emocional que recai inteiramente sobre a mulher.

O caso de Madalena, de 18 anos, ilustra o abismo entre a lei e a realidade. Entre o primeiro contacto com o SNS e a efetiva IVG, passaram-se 19 dias — quase quatro vezes o período legalmente estipulado. O processo foi marcado por respostas hostis no Hospital de Santarém, onde a mãe da jovem ouviu que não há médicos para as grávidas, vou ter para as IVG? e foi sugerido que pagasse por uma clínica privada se tivesse pressa.

A situação em Santarém expõe outra falha sistémica: a total dependência de convenções externas. Com um serviço de obstetrícia composto inteiramente por objetores de consciência, o hospital limita-se a realizar ecografias de datação para depois referenciar as mulheres para a Clínica dos Arcos, em Lisboa. Neste percurso, a privacidade é frequentemente ignorada e a escolha entre o método medicamentoso ou cirúrgico — prevista na lei — torna-se inexistente, pois a clínica parceira apenas realiza o procedimento cirúrgico.

Patrícia, 35 anos, descreve um cenário semelhante em Vila Franca de Xira. Após ser informada de que a consulta demoraria quase um mês, a única forma de acelerar o processo foi enviar um e-mail para o endereço geral do hospital, expondo a sua situação e invocando a lei — um risco grave à sua privacidade. Patrícia acabou por recorrer ao setor privado após tentativas frustradas e respostas inadequadas em hospitais públicos, incluindo a abordagem pró-vida de um grupo privado que tentou dissuadi-la de prosseguir.

Teresa Bombas, da Sociedade Portuguesa de Contraceção (SPDC), alerta que a objeção de consciência é um direito individual do médico, mas não pode transformar-se numa objeção de serviço. Segundo a especialista, o SNS não respeita a lei no acesso ao aborto, criando assimetrias profundas entre regiões. O impacto é mais severo para as populações mais vulneráveis: adolescentes, mulheres em situação de violência ou com menos recursos económicos, que tendem a descobrir a gravidez mais tarde e têm menos margem para enfrentar estas barreiras.

Questionado, o Hospital Bernardo Santareno afirmou cumprir a lei e negou ter recebido queixas formais. No entanto, a ausência de reclamações não indica a eficiência do sistema, mas sim o medo da exposição. Como refere a Dra. Teresa Bombas, as mulheres não se queixam. Não se querem expor.

A Inspeção Geral da Atividades em Saúde (IGAS), responsável por fiscalizar o cumprimento da lei 16/2007, informou ter realizado 57 inspeções entre 2010 e 2021. Apenas agora, em 2023, indica estar a elaborar um guia para uma fiscalização completa da temática da saúde da mulher, incluindo a IVG.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Cestinhas de maçã com massa folhada: a barreira de açúcar que preserva a crocância
Receitas e Culinária
Cestinhas de maçã com massa folhada: a barreira de açúcar que preserva a crocância
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Tecnologia e Gadgets
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Falhas de catalisador em motores Hyundai e Kia: diagnóstico precoce por endoscopia
Carros
Falhas de catalisador em motores Hyundai e Kia: diagnóstico precoce por endoscopia
Mais populares
Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie

O corte Blunt Bob cria uma linha horizontal densa ao evitar repicagem, enquanto a técnica francesa em cascata usa transições suaves para remover peso das pontas, e o Pixie concentra massa na coroa para elevar o topo da cabeça.

Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie
Arroz frito com frango na airfryer: técnica de adição gradual para textura soltinha
Arroz frito com frango na airfryer: técnica de adição gradual para textura soltinha
Chery Tiggo 3, Lifan X70 e JAC S7: quando sintomas repetidos indicam limitação de projeto e não apenas desgaste
Ovos com duas gemas viram rotina em supermercados por seleção industrial extrema
Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA Olesya Kireeva Disputa Alemanha-Itália expõe risco de inflação energética na privatização de estatais Dmitriy Sokolov Acidente ferroviário em Toledo impacta cenário eleitoral na Espanha Creator
Gaillardia 'Red Plume': flores terracota em touceiras compactas com tolerância a solos salinos
Escolha de gatos para apartamento: além do pelo
Biscoito de manteiga: como a mistura correta transforma a massa
Biscoito de manteiga: como a mistura correta transforma a massa
últimos materiais
Espécies como rosa, samambaia e girassol exigem isolamento ou barreiras físicas
Autoridade Aeronáutica proíbe drones no Rossio durante manifestação pela habitação
Raças populares de cães com potencial para reações defensivas: o peso do treinamento
Casca descamando no tronco: como agir conforme a temperatura
Casca coberta ameaça o pomar: sal age só na superfície sem tocar o interior
Rankings escolares medem privilégio socioeconómico e não a qualidade do ensino, alerta Fenprof
Limão ou vinagre: Bosch e Candy proíbem esses produtos na limpeza da máquina
Por que não devemos enxaguar a louça antes de colocar na máquina?
Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA
PM da Guiné-Bissau acompanha inquérito à morte de Vigário Balanta
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.