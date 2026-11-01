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Autoridade Aeronáutica proíbe drones no Rossio durante manifestação pela habitação

Portugal

A Autoridade Aeronáutica Nacional, organismo tutelado pelo Ministério da Defesa, proibiu a utilização de drones na zona do Rossio, em Lisboa, durante a manifestação pelo direito à habitação agendada para este sábado, 31 de outubro. A medida, reportada pela SIC Notícias, entra em vigor entre o meio-dia de sábado e a manhã de domingo, sendo justificada formalmente por "razões de segurança".

Дрон на автономной посадочной площадке над городом
Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Дрон на автономной посадочной площадке над городом

Esta restrição operacional impacta a cobertura mediática do evento, impedindo a recolha de imagens aéreas da concentração. Em contraste, a utilização de drones foi autorizada na praça D. João I, no Porto, onde também têm decorrido manifestações semelhantes.

O plano de ação dos manifestantes prevê o início do protesto às 16h00 no Largo de Camões, com posterior deslocação ao Rossio para a montagem de tendas e pernoite na praça, sob o mote "Não temos casas, ficam as tendas".

Num plano político-institucional, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, apelou à tranquilidade dos manifestantes, declarando, após ser ouvido no Parlamento para a discussão do Orçamento do Estado para 2027, que espera que a jornada decorra dentro da "normalidade e legalidade".

A tensão entre as autoridades e os manifestantes persiste após a intervenção policial da madrugada de 25 de outubro. Naquela ocasião, a PSP dispersou as acampadas em Lisboa e no Porto, resultando em 33 detidos por desobediência e 33 feridos, segundo dados da própria polícia, embora as organizações dos manifestantes aleguem números superiores de feridos.

A execução dessas cargas policiais desencadeou a abertura de processos de averiguação por parte de duas instâncias de controlo: a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu um processo administrativo, enquanto a Provedora de Justiça solicitou à PSP informações urgentes sobre as circunstâncias da intervenção policial.

As manifestações estruturadas como acampadas iniciaram-se a 10 de outubro no Porto e a 17 de outubro em Lisboa, tendo o conflito centrado na competência da polícia em impedir a permanência de tendas nas praças públicas durante o período noturno.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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