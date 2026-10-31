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Frente Comum convoca greve: um apelo contra o empobrecimento em serviços públicos

Portugal

A Frente Comum deliberou, nesta terça-feira, 27 de outubro, a convocatória de uma greve geral dos trabalhadores da administração pública para o próximo dia 20 de novembro. A decisão foi tomada durante a reunião do plenário de sindicatos, realizada junto à Assembleia da República.

O movimento reivindicativo fundamenta a paralisação na recusa do que descreve como empobrecimento e desvalorização profissional, bem como a deterioração dos serviços públicos. No centro do conflito está a exigência de negociação da Proposta Reivindicativa Comum (PRC) para 2027, que visa a melhoria das condições laborais e de vida dos funcionários.

Do ponto de vista procedimental, a escolha da data — 20 de novembro — assume um caráter estratégico face ao calendário legislativo. A greve precede a votação global do Orçamento do Estado (OE) para 2027, agendada para o dia 24 de novembro. Segundo o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, a intenção é que a paralisação transcenda o protesto simbólico e gere consequências concretas sobre a viabilidade da aprovação do orçamento, que o sindicato considera prejudicial para a administração pública.

Para que a greve seja desconvocada, a Frente Comum impõe a condição de que o Governo inicie negociações efetivas sobre as 83 propostas entregues formalmente a 30 de setembro. Até ao momento, a estrutura governamental não procedeu à abertura de negociações sobre a referida proposta.

O cenário atual reflete um impasse entre a fase de entrega de reivindicações (setembro) e a fase de execução orçamental (novembro), com a greve a surgir como o mecanismo de pressão para forçar a transição de uma proposta escrita para uma mesa de negociação ativa.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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