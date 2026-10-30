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Esperança de vida em Portugal sobe para 81,85 anos, com disparidades regionais

Portugal

Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que a esperança de vida à nascença em Portugal subiu para os 81,85 anos no triénio 2023-2025. Trata-se de um incremento de pouco mais de três meses face ao período anterior, onde a média se fixava nos 81,57 anos.

Португалия. Албуфейра..Побережье Атлантического океана
Photo: commons.wikimedia.org by YakubaOleg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Португалия. Албуфейра..Побережье Атлантического океана

Ao analisar a distribuição por género, o aumento foi ligeiramente superior nos homens (3,4 meses) do que nas mulheres (3,1 meses). Atualmente, a esperança de vida situa-se nos 79,22 anos para a população masculina e nos 84,26 anos para a feminina.

No entanto, a longevidade não se distribui de forma equitativa pelo território nacional, evidenciando assimetrias regionais significativas. A região Norte apresenta a esperança de vida mais elevada (82,31 anos), enquanto as Regiões Autónomas da Madeira (80,06 anos) e dos Açores (78,69 anos) registam os valores mais baixos.

As disparidades entre homens e mulheres também variam conforme a geografia. A diferença é mais acentuada nos Açores e no Alentejo, onde as mulheres podem esperar viver, em média, mais 6,21 e 5,97 anos do que os homens. Já nas regiões Norte e Oeste e Vale do Tejo, esta distância é menor, situando-se entre os 4,74 e os 4,75 anos. A nível de sub-regiões (NUTS III), o Cávado destaca-se com a maior esperança de vida à nascença (83,06 anos).

Para quem atinge os 65 anos, a perspetiva de vida prolonga-se por mais 20,19 anos, em média. Este valor representa um aumento de 1,6 meses para os homens (que podem esperar viver mais 18,49 anos) e de 2,3 meses para as mulheres (que podem esperar viver mais 21,55 anos) em comparação com o triénio 2022-2024.

Novamente, o Norte mantém a tendência de maior longevidade nesta faixa etária, com uma média de 20,49 anos aos 65 anos. Destacam-se também o Cávado e a Região de Coimbra, com valores de 21,28 e 20,99 anos, respetivamente.

Quanto à diferença de sobrevivência após os 65 anos entre sexos, a maior distância verifica-se na Península de Setúbal e na Madeira, onde as mulheres superam os homens em cerca de 3,27 e 3,30 anos. A menor diferença é registada no Oeste e Vale do Tejo, com um intervalo de 2,65 anos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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