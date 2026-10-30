CGTP convoca manifestação nacional em Lisboa para 21 de novembro

A CGTP-IN anunciou a convocação de uma grande manifestação nacional em Lisboa para o dia 21 de novembro, num esforço para intensificar a contestação social. O anúncio foi feito por Tiago Oliveira, secretário-geral da central sindical, que apelou aos trabalhadores para que transformem o mês de novembro num período de "luta" e ação.

Para além da mobilização do dia 21, está prevista uma concentração junto à Assembleia da República no dia 24 de novembro. Esta data é estratégica, pois coincide com a votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), documento que a CGTP considera ser "profundamente negativo" para a classe trabalhadora.

O foco da contestação não reside apenas em pautas sindicais formais, mas na distância entre as políticas governamentais e a realidade material de quem trabalha. Tiago Oliveira sublinhou a falta de respostas concretas para problemas que afetam a sobrevivência quotidiana, destacando a inflação e o custo de vida, bem como a degradação do investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS), na educação e, crucialmente, na habitação.

"Todos nós temos direito a um teto. Todos nós temos direito a uma casa. Todos nós temos direito a uma vida digna", afirmou o secretário-geral, criticando a postura do Governo, a quem acusa de ser "fraco com os fortes e forte com aqueles que menos têm e que mais precisam".

A central sindical encara o Orçamento do Estado como a ferramenta principal de implementação política e alerta que a sua aprovação dependerá do apoio parlamentar. Segundo Oliveira, a responsabilidade do dia 24 de novembro não recai apenas sobre o Executivo, mas sobre todos aqueles que validarem um orçamento que, na visão da CGTP, penaliza gravemente o país e os seus trabalhadores.

Relembrando a eficácia da mobilização popular na rejeição de alterações anteriores à legislação laboral, a CGTP insiste que a única via para alterar o rumo da política atual é através da união e da pressão direta dos trabalhadores.