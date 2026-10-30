Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

CGTP convoca manifestação nacional em Lisboa para 21 de novembro

Portugal

A CGTP-IN anunciou a convocação de uma grande manifestação nacional em Lisboa para o dia 21 de novembro, num esforço para intensificar a contestação social. O anúncio foi feito por Tiago Oliveira, secretário-geral da central sindical, que apelou aos trabalhadores para que transformem o mês de novembro num período de "luta" e ação.

Para além da mobilização do dia 21, está prevista uma concentração junto à Assembleia da República no dia 24 de novembro. Esta data é estratégica, pois coincide com a votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), documento que a CGTP considera ser "profundamente negativo" para a classe trabalhadora.

O foco da contestação não reside apenas em pautas sindicais formais, mas na distância entre as políticas governamentais e a realidade material de quem trabalha. Tiago Oliveira sublinhou a falta de respostas concretas para problemas que afetam a sobrevivência quotidiana, destacando a inflação e o custo de vida, bem como a degradação do investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS), na educação e, crucialmente, na habitação.

"Todos nós temos direito a um teto. Todos nós temos direito a uma casa. Todos nós temos direito a uma vida digna", afirmou o secretário-geral, criticando a postura do Governo, a quem acusa de ser "fraco com os fortes e forte com aqueles que menos têm e que mais precisam".

A central sindical encara o Orçamento do Estado como a ferramenta principal de implementação política e alerta que a sua aprovação dependerá do apoio parlamentar. Segundo Oliveira, a responsabilidade do dia 24 de novembro não recai apenas sobre o Executivo, mas sobre todos aqueles que validarem um orçamento que, na visão da CGTP, penaliza gravemente o país e os seus trabalhadores.

Relembrando a eficácia da mobilização popular na rejeição de alterações anteriores à legislação laboral, a CGTP insiste que a única via para alterar o rumo da política atual é através da união e da pressão direta dos trabalhadores.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Gatos deixam de usar a caixa de areia para comunicar desconforto ambiental ou físico
Animais
Gatos deixam de usar a caixa de areia para comunicar desconforto ambiental ou físico
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
Receitas e Culinária
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
Brownie de tabuleiro: 180 °C por 15 minutos para centro úmido
Receitas e Culinária
Brownie de tabuleiro: 180 °C por 15 minutos para centro úmido
Mais populares
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas

A estrutura óssea da espécie funciona como um biomaterial complexo que dissipa impactos de mordidas, sendo uma adaptação direta à pressão seletiva de predadores nativos.

Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
O juiz do caso Maduro faleceu: o que acontecerá às acusações contra o líder venezuelano?
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer Ksenia Semenova Apenas um quinto compareceu: futuro político da Bulgária adiado para novembro Creator África deixa de ser mina barata: União Africana cobra industrialização imediata em Moscovo Anastasiya Zhukova
Camisetas e jeans podem se tornar: tapetes artesanais para sua casa de forma simples
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Weigela Red Prince nos Estados Unidos: Histórico, desenvolvimento e manutenção da espécie
Weigela Red Prince nos Estados Unidos: Histórico, desenvolvimento e manutenção da espécie
últimos materiais
Creme de ricota com chantilly exige equalização térmica para manter estabilidade
Raças de cães com tendência ao silêncio
DPRJ pede R$ 50 milhões em reparações por mortes na Operação Contenção
Origem da água da Terra: estudo sugere formação local pela chuva de poeira de silicatos
Corte reto e camadas invisíveis para cabelos finos
Federação de Futebol da Guiné-Bissau recebe homologação condicional da CAF até 30 de novembro
Centrão resiste à pressão: bolsonaristas perdem controle sobre votações no Congresso
Centro de gravidade rebaixado: Toyota altera equilíbrio do Crown Signia no SEMA
Câmara da Colômbia aprova reforma da previdência com risco de hiato fiscal
Geometria do calçado muda a proporção: botas curtas com cadarços criam elegância sem esforço
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.