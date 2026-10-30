Metade dos adultos trabalhadores em Portugal vivem em pobreza monetária

O dicionário da Porto Editora define a política como a arte de governar ou o conjunto de princípios que guiam a tomada de decisão. O seu propósito reside na deliberação, no projeto e no fim a alcançar. Num tempo de comunicação frenética e superficial, onde o excesso de palavras — e de emojis - muitas vezes esvazia o sentido do diálogo, regressar a estes conceitos básicos torna-se fundamental.

O que hoje observamos na atividade política, tanto em Portugal como no resto da Europa, é frequentemente a ausência deste propósito. Assistimos a um exercício de tática vazia, onde a torrente de palavras serve para mascarar o desconhecimento da realidade concreta. O mainstream político tenta agora explicar a ascensão dos partidos radicais externalizando a culpa, apontando para figuras como Donald Trump ou Vladimir Putin. No entanto, a realidade é mais profunda: a base desse exército de descontentes foi construída internamente, por ação e, sobretudo, por omissão.

Houve uma falha na pedagogia da democracia e da liberdade. Esqueceu-se o peso do exemplo e, crucialmente, a estabilização das classes médias. Em Portugal, deixou-se de transmitir às novas gerações a dimensão da conquista social das últimas três décadas — a transição de um povo analfabeto e descalço para uma sociedade educada e integrada na Europa.

Mas a omissão é acompanhada por ações, ou a falta delas, que geram vulnerabilidades insustentáveis. É inadmissível que, na atual estrutura do sistema, um cidadão possa trabalhar honradamente e, ainda assim, não conseguir sustentar-se ou arrendar uma habitação. Quando 50% dos adultos inseridos no mercado de trabalho se encontram em situação de pobreza monetária, não estamos perante um acidente, mas sim perante uma distorção grave na distribuição dos rendimentos.

A dependência sistemática de campanhas de recolha de bens e de distribuição gratuita de alimentos é um sintoma de falência social que deveria envergonhar a comunidade. Esta fragilidade é agravada por uma carga fiscal em crescimento e por um salário mediano de 1050 euros que, paradoxalmente, permite a sobrevivência de metade da população — evidenciando a enorme dimensão da economia subterrânea e a precariedade a que os dois milhões de reformados e pensionistas estão expostos.

Os dados são claros: antes mesmo do atual pico inflacionista, 20% da população portuguesa já se encontrava em risco de pobreza ou exclusão social. Este cenário não é isolado, mas reflete a natureza de uma Europa burocratizada e distante das necessidades reais, conforme evidenciado pelo Eurostat.

A ascensão dos radicais é a consequência direta de termos entregue a liderança de um exército de excluídos, quase sem combate. Retomar a política com propósito não é apenas uma escolha ideológica, mas um imperativo republicano para garantir a viabilidade das novas gerações. A lamentação não altera a estrutura; apenas o pensamento crítico aliado à ação concreta pode inverter a trajetória.