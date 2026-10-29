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PCP apresenta proposta na CML para suspender alienação de terrenos municipais na capital

Portugal

A gestão do solo municipal em Lisboa tornou-se o epicentro de um braço de ferro político, onde a distância entre a propriedade formal de terrenos e a entrega efetiva de casas a quem delas necessita continua a ser a questão central. Em reunião pública extraordinária da Câmara Municipal de Lisboa (CML) nesta quarta-feira, 28 de outubro, o PCP apresentou uma proposta para suspender e anular a deliberação de 8 de julho, que previa a alienação de dez terrenos municipais através de hasta pública.

Лиссабон
Photo: commons.wikimedia.org by I, Luca Galuzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Лиссабон

Para o PCP, vender estes terrenos é abdicar de um recurso estratégico num momento de crise habitacional aguda. O partido defende que a manutenção destes solos permitiria a construção de cerca de 500 fogos habitacionais. A proposta do partido comunista não é apenas a anulação da venda, mas a integração destes terrenos em programas de desenvolvimento habitacional, com a construção de casas cujas rendas sejam compatíveis com a capacidade financeira dos agregados familiares. Para tal, sugere-se um modelo de produção público ou cooperativo, envolvendo a CML, o Estado central e associações de moradores.

João Ferreira, vereador do PCP, sublinha que o custo do solo é o fator que mais influencia o preço final da habitação. Ao defender a proteção do solo municipal, o partido tenta travar a escalada de preços, argumentando que a alienação de terrenos públicos em hasta pública serve apenas interesses de mercado e não a necessidade social de habitação.

Paralelamente, Carlos Moedas anunciou a celebração de um acordo com a Sociedade Gestora da Alta de Lisboa (SGAL) para manter na esfera municipal terrenos com elevado potencial habitacional, resolvendo um diferendo contratual de décadas. Estão em causa mais de 71 500 m² de capacidade construtiva, avaliados em 46 milhões de euros, que o presidente da CML afirma querer destinar a projetos de "habitação acessível".

Contudo, para a oposição, a intenção política ainda não se traduziu em garantias concretas. João Ferreira absteve-se no voto relativo a este acordo, justificando a falta de pormenores e, sobretudo, a recusa do vice-presidente Gonçalo Reis em assumir publicamente o compromisso de não vender esses terrenos no futuro. O Bloco de Esquerda, embora tenha votado a favor, exige que nenhum destes terrenos seja vendido em hasta pública e que a afetação seja rigorosamente para habitação pública e renda acessível, com prazos definidos para o loteamento da Malha 24 até ao primeiro semestre de 2027.

O Partido Socialista também instou Carlos Moedas a assumir um compromisso público e vinculativo para a construção de habitação pública nestes lotes. A ausência do presidente da Câmara na reunião e a falta de garantias explícitas por parte do executivo deixam a questão no campo da promessa política, sem a certeza do acesso real para as famílias.

Este cenário de disputa por terrenos ocorre num contexto onde os dados sobre a execução habitacional da cidade são preocupantes. Informações recentes indicam que a reabilitação de casas municipais está a metade do caminho (7 200 das 14 000 previstas até 2028), com 3 500 candidaturas no âmbito do PRR ainda por processar após a expiração do prazo em junho. Além disso, as metas de entrega de habitações a jovens foram drasticamente ajustadas, baixando de 120 para apenas 63 casas previstas para 2026.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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