Porto prevê agravar IMI até dez vezes para prédios devolutos no Centro Histórico

O executivo da Câmara Municipal do Porto pretende integrar na proposta de orçamento municipal para 2027 a majoração do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para os proprietários de prédios devolutos localizados no Centro Histórico. Segundo o presidente da autarquia, Pedro Duarte, a proposta prevê que a taxa seja agravada até dez vezes o valor atual.

Photo: commons.wikimedia.org by Abhijeet Rane, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Порту (Oporto), Португалия

A medida visa penalizar a manutenção de imóveis vazios e incentivar a sua reabilitação e posterior colocação no mercado habitacional. Para a fase imediata, o agravamento fiscal aplicar-se-á a edifícios, embora o presidente da autarquia tenha admitido a possibilidade de estender a medida a terrenos baldios no futuro, classificando estes últimos como casos residuais na zona histórica.

Atualmente, a autarquia do Porto tem identificados 6.400 imóveis com indícios de estarem devolutos. De acordo com a comunicação oficial do município, o procedimento prevê a отправка de cartas de sensibilização aos proprietários sobre os instrumentos de apoio à reabilitação disponíveis. O agravamento do IMI é aplicado em caso de incumprimento, variando entre três vezes o valor base e dez vezes em zonas de maior pressão urbanística.

O mecanismo de declaração de prédios devolutos e a respetiva majoração fiscal ocorrem anualmente. Os dados municipais indicam que em 2022 a medida abrangeu 379 prédios e, em 2023, 531. No entanto, o processo foi interrompido em 2024 por ausência de decisão política e não avançou em 2025 devido ao período de transição do Executivo Municipal.