Agentes da PSP e GNR marcham em Lisboa para exigir cumprimento de acordos ao Governo

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) organizam uma manifestação conjunta para exigir a concretização de melhorias salariais, a revisão de carreiras e condições de trabalho dignas.

Photo: commons.wikimedia.org by I, Luca Galuzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Лиссабон

O protesto, com início às 17:30 no Largo do Carmo e culminação junto à residência do primeiro-ministro, não é um evento isolado. Representa o ponto alto de uma série de mobilizações que atravessaram várias cidades portuguesas desde setembro, revelando que a frustração dos agentes de segurança é generalizada e persistente.

Para Paulo Santos, presidente da ASPP, a rua é o último recurso para forçar o Governo a dar respostas concretas. O ponto central da crítica reside na distância entre o papel e a realidade: as exigências atuais estavam previstas num acordo assinado com o Governo em 2024, mas, na prática, os profissionais sentem que as promessas continuam a ser ignoradas. Segundo Santos, as negociações em curso têm sido marcadas por trocas de "ideias e experiências", mas permanecem desprovidas de propostas reais que alterem a vida dos polícias.

A dimensão financeira da precariedade é detalhada por César Nogueira, presidente da APG. O impacto de um estatuto remuneratório desatualizado traduz-se, para os guardas, numa perda real superior a 200 euros mensais. Este valor não é apenas um número estatístico, mas uma erosão direta do poder de compra de quem assegura a ordem pública, alimentando um sentimento de desmotivação profunda.

A escolha do destino final da manifestação — a residência de Luís Montenegro — é um ato político deliberado. Para a APG, o ministro da Administração Interna carece de peso político suficiente para desbloquear o processo, recaindo a responsabilidade final sobre o primeiro-ministro.

Enquanto isso, o calendário oficial prevê a continuidade de reuniões técnicas no Ministério das Finanças e um encontro com o ministro da Administração Interna em novembro. Contudo, para os sindicatos, a espera tornou-se insustentável.

A manifestação ocorre num contexto social tenso, marcado por recentes intervenções policiais em protestos pelo direito à habitação no Porto e em Lisboa. Embora Paulo Santos admita que a crise habitacional afeta gravemente os próprios polícias, sublinhou que a luta sindical mantém a sua especificidade, embora solidária com as causas sociais mais amplas.