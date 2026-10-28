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Elite financeira lucra com a causa e a solução da crise climática

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O ciclo da crise climática opera como um mecanismo de transferência de riqueza sem precedentes: enquanto as populações mais vulneráveis suportam as perdas materiais e humanas, a elite financeira global extrai lucro tanto da causa quanto da solução. Um estudo da Oxfam, divulgado pelo The Guardian, revela a existência de um "duplo dividendo" que beneficia os 0,1% mais ricos da população mundial.

Руки в черном костюме перебирают золотые монеты на столе рядом с сундуком
Photo: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Руки в черном костюме перебирают золотые монеты на столе рядом с сундуком

O primeiro lucro provém da manutenção de investimentos em indústrias altamente poluentes. O segundo, mais insidioso, surge da chamada "economia da adaptação". A elite financeira está a investir massivamente em serviços de recuperação, reconstrução e preparação para desastres — um mercado que deverá saltar dos 70 mil milhões de dólares atuais para 92 mil milhões de dólares anuais até 2029. Na prática, as empresas que lucram com a destruição do clima vendem agora a "solução" a um mundo em aquecimento.

Este fenómeno cria um paradoxo perverso: quanto mais grave é a catástrofe, maior é o incentivo financeiro para que as classes dominantes adiem ou obstruam medidas reais de mitigação climática. Para Jean McLean, diretora de influência da Oxfam, a situação é clara: os super-ricos estão equipados para se proteger e lucrar, enquanto quem menos contribuiu para o problema absorve as piores consequências.

A disparidade é quantificável e brutal. Um grupo de apenas 8 milhões de pessoas (os 0,1% mais ricos) emite mais carbono do que 3,5 mil milhões de seres humanos juntos. O uso de jatos privados é um exemplo gritante: em apenas dois segundos, estas aeronaves libertam mais dióxido de carbono do que a média da população mundial emite num ano inteiro.

No entanto, é através do capital que o impacto se torna sistémico. A Oxfam identificou 217 corporações que alimentam a crise ou lucram com a adaptação (através de seguros, empréstimos, barreiras contra inundações ou sistemas de refrigeração). Estas empresas distribuíram mil milhões de dólares em dividendos no último ano. Gestoras de ativos como a BlackRock e a Vanguard, que servem a elite financeira, detêm participações em 92% destas companhias.

O impacto chega à mesa do cidadão comum através da inflação alimentar. Quando secas ou tempestades devastam colheitas, os preços sobem, beneficiando as grandes empresas de comércio alimentar — cuja riqueza cresceu 120 mil milhões de dólares desde 2020 — em vez dos pequenos agricultores. Um exemplo concreto ocorreu em 2024 na África Ocidental, onde o preço do cacau disparou 231% devido a eventos climáticos; os lucros ficaram no topo da cadeia, enquanto os produtores locais não viram esse benefício.

O custo humano desta dinâmica é devastador: estima-se que as emissões anuais do 1% mais rico provoquem 1,9 milhões de mortes prematuras devido ao calor, além de perdas graves na produtividade agrícola e deslocações forçadas pela subida do nível do mar.

Para Alex Maitland, coautor do estudo, não se trata de uma coincidência, mas de algo "propositado". Dada a influência política detida por este grupo, a orquestração do sistema para garantir a sua própria proteção e lucro é evidente. Face a isto, a Oxfam defende a implementação de impostos mais rigorosos sobre a fortuna, a utilização de jatos privados e a atividade de empresas poluidoras de petróleo e gás.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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