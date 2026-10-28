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Portugal recebe 300 milhões de euros do BEI para reabilitar edifícios e criar casas acessíveis

Portugal

Portugal terá, ainda este ano, um reforço de 300 milhões de euros em financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI) destinado à recuperação de edifícios degradados e à construção de habitações a preços acessíveis. O anúncio foi feito por Nadia Calviño, presidente do BEI, durante a celebração dos 50 anos da instituição no país, realizada no Ministério das Finanças, em Lisboa.

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Este novo montante surge num contexto em que, nos últimos dois anos, o BEI já mobilizou três mil milhões de euros para o setor da habitação em Portugal. A novidade desta etapa é a assinatura de um acordo que alarga o financiamento ao setor privado, permitindo que a verba chegue a quem opera fora da esfera pública direta.

Na prática, o acesso a estes fundos será canalizado através do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 2030 (IFRRU 2030). Como o BEI possui a classificação de crédito máxima (AAA), consegue obter empréstimos com taxas de juro significativamente mais baixas do que as do mercado. Esse benefício é transferido para os bancos comerciais portugueses que, por sua vez, emprestam o capital a empresas e organizações públicas em condições mais vantajosas.

O foco desta medida recai sobre imóveis com mais de 30 anos, visando a sua reabilitação para posterior utilização como habitação própria, arrendamento ou espaços comerciais, promovendo a eficiência energética e a revitalização dos centros urbanos.

Para além da habitação, Nadia Calviño detalhou outros eixos de investimento previstos até ao final de 2026. Destaca-se um pacote de 750 milhões de euros para a reconstrução de zonas fustigadas por fenómenos meteorológicos extremos. Este valor divide-se em duas frentes: 250 milhões de euros para a recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais, e 500 milhões de euros via Banco Português de Fomento, especificamente para apoiar a reconstrução de pequenas e médias empresas (PME).

Ao longo de cinco décadas de presença em Portugal, o BEI evoluiu do financiamento de grandes obras de infraestrutura — como a Ponte Vasco da Gama — para o apoio a startups, inovação tecnológica e infraestruturas sociais, incluindo escolas e hospitais. No total, a instituição já investiu mais de 70 mil milhões de euros em mais de mil projetos no país.

No balanço para o período 2025-2026, o compromisso financeiro para a habitação supera os três mil milhões de euros, com a meta de apoiar a construção ou reabilitação de mais de 70 mil fogos.

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