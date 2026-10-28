Imposto sobre combustíveis pesa mais no orçamento da classe média do que nas famílias pobres

O Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) não atinge todos os portugueses da mesma forma. De acordo com o estudo "Portugal Fiscal”, desenvolvido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, a carga fiscal sobre os combustíveis pesa proporcionalmente mais no orçamento das famílias de rendimentos intermédios do que nas mais pobres.

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A análise, assinada pelo professor Sérgio Vasques e pelos economistas Susana Peralta e José Pedro Sousa, revela um fenómeno curioso na distribuição do impacto fiscal: o peso do ISP atinge o seu pico entre os percentis 20 e 40 da distribuição de rendimentos. A explicação reside na realidade logística do consumo: enquanto as famílias com rendimentos mais baixos dependem maioritariamente dos transportes públicos, as de rendimentos intermédios possuem e utilizam automóvel próprio, tornando-se o grupo mais exposto a este imposto em relação ao que ganham.

Este tributo integra os Impostos Especiais de Consumo (IEC) — os chamados "impostos do pecado”. Ao contrário do IVA, que incide sobre o valor do bem, os IEC focam-se na quantidade e composição, visando desencorajar consumos prejudiciais à saúde ou ao ambiente. No entanto, o estudo alerta que, por natureza, estes impostos podem ser regressivos, uma vez que as famílias mais pobres tendem a gastar uma fatia maior do seu orçamento nestes consumos.

Contudo, há uma distinção clara entre os tipos de IEC. Enquanto o tabaco e o álcool confirmam a incidência regressiva (pesando mais nos mais pobres), o ISP foge à regra devido à barreira de acesso ao veículo privado, deslocando o maior impacto para a classe média.

Em termos de volume financeiro, o ISP é o motor principal dos IEC. Com base nos dados da Conta Geral do Estado de 2025, o conjunto dos IEC gerou 6 mil milhões de euros (cerca de 9% da receita fiscal total, excluindo a Segurança Social), sendo que o ISP sozinho contribuiu com mais de 3,7 mil milhões de euros.

O estudo, que utiliza dados quinquenais do Instituto Nacional de Estatística (INE), aponta ainda para um desafio estrutural nas finanças públicas: a transição energética. A eletrificação do parque automóvel está a erodir a base tributária do Estado. A queda é abrupta quando comparamos duas décadas: em 2004, o Imposto Automóvel (IA) e o ISP representavam 14% de toda a receita fiscal; em 2025, o Imposto Sobre Veículos (ISV) e o ISP representam apenas 6,3%.

Este declínio demonstra que, embora a fiscalidade ambiental esteja a cumprir o seu papel de alterar comportamentos e a proteger o ambiente, está simultaneamente a criar um vazio orçamental que o Estado terá de gerir nos próximos anos.