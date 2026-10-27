Combustíveis: Galp alerta para manutenção de preços elevados até ao fim do ano

Os consumidores portugueses deverão continuar a enfrentar preços de combustíveis elevados até ao encerramento do ano. Foi este o alerta lançado por João Diogo Marques da Silva, co-presidente executivo da Galp, que sublinha que a pressão sobre as bombas não depende apenas da cotação do petróleo Brent, mas de um conjunto de estrangulamentos logísticos e industriais.

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Para o executivo da petrolífera, a manutenção de preços "estruturalmente altos" não é fruto apenas da instabilidade geopolítica — embora a volatilidade dos mercados torne qualquer previsão a longo prazo incerta. O fator determinante reside na economia real da produção: a capacidade de refinação disponível na Europa e a eficiência do transporte de energia e produtos petrolíferos. Na prática, isto significa que, mesmo que o preço do barril de petróleo oscile, a dificuldade em transformar esse petróleo em combustível e distribuí-lo pelo continente mantém a pressão sobre o preço final pago pelo consumidor.

No segmento da eletricidade, a Galp assegura que os preços para os seus clientes atuais permanecerão inalterados até ao final do ano. No entanto, a empresa evita antecipar tendências para 2027, classificando qualquer previsão para essa data como prematura.

Do lado do apoio social, a Galp destacou que injetou mais de 35 milhões de euros em descontos destinados às famílias portuguesas até ao mês de setembro, numa tentativa de mitigar o impacto dos custos energéticos nos orçamentos domésticos.

Este cenário de custos energéticos persistentes coincide com a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que sugere um aumento de 1,5% no preço da eletricidade em baixa tensão para quem permanece no mercado regulado em 2027. A decisão final aguarda o parecer do Conselho Tarifário, com a publicação oficial das tarifas prevista até 15 de dezembro para entrada em vigor a 1 de janeiro.