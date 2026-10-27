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Ativos do Estado em ruína: lei obriga pagamento integral e trava projetos de habitação

Portugal

A gestão do património imobiliário do Estado em Portugal revela um contraste entre a existência de vastos ativos devolutos e a escassez de oferta habitacional. Atualmente, diversos municípios enfrentam dificuldades na tentativa de reabilitar edifícios e terrenos públicos degradados para a criação de habitação a custos acessíveis, devido a entraves procedimentais e legislativos.

Порту (Oporto), Португалия
Photo: commons.wikimedia.org by Ramón from Llanera, España, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Порту (Oporto), Португалия

O processo de transferência de imóveis sob a tutela da Estamo para as autarquias locais é condicionado por normas que exigem o pagamento do ativo com base na avaliação de mercado. Esta imposição legal obriga os municípios a investir capital na aquisição de propriedades que, na prática, se encontram em estado de ruína ou exigem obras profundas de reabilitação, onerando os orçamentos municipais antes mesmo do início da execução das obras.

Para a implementação de projetos de Habitação a Custos Controlados (HCC) e Habitação a Custos Acessíveis (HCA), as câmaras municipais preveem a possibilidade de estabelecer parcerias com cooperativas e empresas privadas para viabilizar a capacidade de execução. No entanto, a viabilidade financeira destes projetos é comprometida pelo custo de aquisição dos ativos públicos.

Embora exista abertura ao diálogo com as tutelas governamentais, a aplicação rigorosa da lei impede a flexibilização dos preços de transferência. O impasse reside na manutenção de uma norma que impõe o valor de mercado a edifícios degradados, transformando a lei num obstáculo à expansão do parque público de habitação.

Face a este cenário, coloca-se a necessidade de uma alteração legislativa que permita a transferência de património público degradado para a esfera municipal sem a penalização financeira da avaliação de mercado, adequando o regime jurídico à função social da reabilitação urbana.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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