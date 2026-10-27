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92,1% dos portugueses preocupam-se com a evolução dos preços das casas

Portugal

A crise da habitação em Portugal deixou de ser apenas um indicador estatístico para se tornar numa fonte de ansiedade generalizada. Segundo dados do Estudo Observatório da Sociedade Portuguesa 2026, realizado pela Behavioral Insights Unit da Católica-Lisbon SBE, a preocupação com a evolução dos preços das casas atinge 92,1% dos participantes, enquanto 85,1% manifestam níveis elevados de inquietação quanto ao acesso real a uma habitação.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O estudo, baseado em inquéritos efetuados em julho a 964 pessoas, revela um sentimento de urgência: mais de metade dos respondentes (51,7%) situou a preocupação com a dificuldade de acesso à habitação no nível máximo da escala. Existe, inclusive, um consenso quase absoluto (98,1%) de que os preços continuam a subir nas respetivas zonas de residência.

Contudo, os dados expõem a fratura entre quem já está "protegido" e quem tenta entrar no mercado. A maioria dos inquiridos (64,8%) reside em casa própria, o que sugere que a angústia reportada pode não ser apenas imediata, mas também geracional ou relativa à sustentabilidade futura. Ainda assim, a pressão financeira é visível: um quarto dos agregados (25,1%) destina mais de 40% do seu rendimento mensal ao pagamento de rendas ou prestações bancárias, um valor que compromete significativamente a capacidade de resposta a outras necessidades básicas.

Esta fragilidade reflete-se na perceção económica global. Apenas 15,1% dos participantes classificam a situação económica do país como boa ou excelente. No sentido oposto, a perspetiva para o futuro é pessimista: cerca de 69% antecipam que as condições económicas vão piorar, seja de forma ligeira ou significativa.

O custo de vida tornou-se a métrica da sobrevivência. O estudo aponta para um aumento do montante mínimo considerado necessário para cobrir as despesas mensais, com 27,4% dos respondentes a afirmar que precisariam de, pelo menos, 2.000 euros líquidos por mês para viver com dignidade.

Como mecanismo de defesa perante a instabilidade, a população refugia-se na prudência financeira. O interesse em poupar subiu para 68,4% e a grande maioria (91,5%) declara ter um cuidado rigoroso com os seus gastos, evitando o consumo imediato.

Embora os autores do estudo concluam que a população se sente, de forma geral, feliz e satisfeita com o seu bem-estar, as fissuras no sistema são claras. A felicidade subjetiva coexiste com preocupações profundas e concretas sobre a sustentabilidade financeira, o acesso à casa e a eficiência do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A amostra do estudo compreende 964 participantes (55% mulheres e 45% homens), com a maior concentração etária situada entre os 40 e os 49 anos (26,1%), abrangendo a população desde os 18 até aos 70 anos ou mais.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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