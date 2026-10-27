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Câmara de Leiria alerta para riscos da dependência do Starlink em comunicações de emergência

Portugal

A Câmara Municipal de Leiria manifestou reservas quanto à dependência do sistema de comunicações Starlink, utilizado pelas juntas de freguesia, pelo município e pelos bombeiros do concelho. A preocupação, expressa pelo vereador da Proteção Civil, Luís Lopes, surge após a divulgação de restrições ao funcionamento do serviço na Ucrânia.

спутники Starlink
Photo: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
спутники Starlink

O vereador sublinhou a distinção entre o Starlink, de natureza civil, e o Starshield, concebido para fins militares e com maior nível de encriptação. No entanto, destacou que ambos são geridos por uma entidade privada, cuja lógica de operação difere da visão de um Estado ou de uma autarquia no que toca à continuidade e estabilidade de serviços essenciais.

O contexto desta análise prende-se com relatos de que o serviço de satélites, propriedade de Elon Musk, teria sido restringido para as forças ucranianas. O empresário justificou a medida argumentando que o Starlink é um sistema civil e não um instrumento de guerra, advertindo que a violação dos termos de uso implicaria o encerramento do serviço.

Para a autarquia de Leiria, o Starlink funciona como um sistema de redundância nas comunicações. Luís Lopes referiu que, enquanto falhas técnicas ou ciberataques são riscos inerentes à tecnologia, a interferência deliberada de um gestor ou proprietário privado na capacidade de organização e resposta de uma entidade pública é considerada inaceitável.

O vereador defendeu a necessidade de Portugal possuir um sistema de comunicações por satélite que garanta autonomia, eliminando a dependência de decisões individuais, vontades políticas ou interesses económicos de terceiros.

Atualmente, a estrutura de redundância do município assenta em quatro pilares: a rede fixa, o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (Siresp), as comunicações por rádio e o sistema de satélite. A escolha do serviço atual deveu-se à sua operacionalidade imediata, mas a possibilidade de condicionamento externo compromete a eficácia da redundância pretendida.

Esta reflexão sobre a fragilidade dos sistemas de comunicação ocorre num período de recuperação após a depressão Kristin e outros fenómenos meteorológicos severos que atingiram o país entre janeiro e março. Estes eventos resultaram em 19 mortes, centenas de feridos e prejuízos superiores a cinco mil milhões de euros, evidenciando a vulnerabilidade das infraestruturas de energia, água e comunicações em situações de catástrofe.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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