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IMI: proprietários podem estar a pagar mais do que o devido por falta de atualização do VPT

Portugal

Muitos proprietários em Portugal podem estar a entregar ao Estado mais dinheiro do que o legalmente devido no pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). O alerta, emitido pela Deco Proteste, incide sobre a rigidez do Valor Patrimonial Tributário (VPT), a base de cálculo do imposto, que nem sempre acompanha a realidade física e temporal dos imóveis.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O problema reside no facto de a Autoridade Tributária (AT) não atualizar automaticamente certos componentes do cálculo. Um exemplo crítico é o coeficiente de vetustez que mede o desgaste do imóvel com a idade. Se este coeficiente ou o índice de localização não forem atualizados, o proprietário acaba por pagar o imposto com base num valor patrimonial inflacionado, superior ao que resultaria de uma avaliação atualizada.

Contudo, a reavaliação do imóvel não é um processo isento de risco. A Deco Proteste adverte que solicitar a revisão do VPT sem a certeza de que o resultado será favorável pode ser contraproducente: se a nova avaliação for superior, o imposto sobe. Mais do que isso, existe uma trava temporal: por regra, um pedido de reavaliação só pode ser apresentado de três em três anos. Um erro de cálculo neste momento pode prender o contribuinte a um custo tributário mais elevado durante todo esse ciclo.

Para evitar este cenário, a recomendação é a simulação prévia. Através da plataforma "Impostos Simples”, os proprietários podem verificar se existe margem para poupança antes de formalizar qualquer pedido junto das finanças.

O calendário da poupança

Para quem detetar que está a pagar a mais, a data limite é 31 de dezembro de 2026. Um pedido de reavaliação submetido até ao final desse ano, que resulte na redução do VPT, permitirá que o proprietário pague menos IMI já em 2027. Embora não afete a última prestação do ano corrente, o impacto financeiro positivo reflete-se no orçamento do ano seguinte.

A mecânica do imposto

O IMI opera sobre taxas definidas pelas autarquias dentro de intervalos legais: 0,8% para prédios rústicos e entre 0,3% e 0,45% para prédios urbanos. Quando o valor total excede os 500 euros, o pagamento é fracionado em três prestações (maio, agosto e novembro).

O custo torna-se drasticamente mais pesado em casos de imóveis devolutos ou em ruínas em zonas de pressão urbanística. Nestes cenários, a taxa é multiplicada por dez. Se a taxa normal for de 0,4%, o proprietário passa a pagar 4%. Este valor é ainda agravado em 20% por cada ano subsequente de inatividade, elevando a taxa para 4,60% no segundo ano e 5,76% no terceiro, transformando a posse de um imóvel degradado num custo financeiro crescente.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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