Amadeu Guerra defende atualização do regime jurídico do direito de manifestação via Assembleia da República

O Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, manifestou-se esta segunda-feira, 26 de outubro, sobre a necessidade de atualização do regime jurídico do direito de manifestação, em vigor desde 1974. O magistrado instou a Assembleia da República a assumir a competência legislativa para a revisão do diploma, descartando a possibilidade de solicitar a fiscalização da norma ao Tribunal Constitucional (TC).

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

A posição foi exposta durante a sua intervenção na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Amadeu Guerra argumentou que as alterações ao quadro legislativo não devem ser precipitadas com base em acontecimentos isolados, defendendo que a maturidade do processo legislativo deve recair sobre o Parlamento, órgão com a competência institucional para tal efeito.

Questionado sobre o recurso ao Tribunal Constitucional para analisar a constitucionalidade do decreto-lei de 1974, o líder do Ministério Público afirmou que, no momento presente, não identifica evidências que justifiquem tal pedido. Esta questão surge num contexto de tensão social, após a dispersão forçada, através da intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP), de acampamentos em Lisboa e no Porto organizados em prol do direito à habitação.

A decisão de remeter a questão para a esfera parlamentar, em vez de procurar a anulação ou alteração da norma via Tribunal Constitucional, mantém a validade do regime de 1974 enquanto a Assembleia da República não proceda a uma nova redação legislativa.