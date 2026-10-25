Governo admite legitimidade de protestos por habitação, mas proíbe acampamentos

O Ministro da Administração Interna, Luís Neves, procurou afastar a ideia de um confronto direto — ou "braço-de-ferro" — entre o Governo e os cidadãos que reivindicam o direito à habitação. Em declarações prestadas no Algarve, este sábado, 24 de outubro, o governante qualificou a causa como "humana" e reconheceu a legitimidade e a natureza pacífica do direito ao protesto.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

Apesar do tom conciliador nas palavras, a realidade no terreno desenha um cenário mais complexo. Enquanto o ministro afirma que o Governo encara as manifestações "com toda a tranquilidade" e que existe articulação com a Polícia de Segurança Pública (PSP), a prática recente revela uma linha clara quanto ao que é tolerado no espaço público. Esta semana, a PSP removeu tendas de manifestantes no Rossio, em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, com Luís Neves a avisar explicitamente que as "acampadas e acampamentos terminaram" e que a polícia atuará "por antecipação".

Para quem está na rua, a distância entre o reconhecimento formal do "motivo legítimo" e a aplicação de medidas concretas é profunda. Os movimentos cívicos, que mantêm a mobilização em várias cidades, não pedem apenas a mitigação do problema, mas sim mudanças estruturais na lei. As reivindicações centram-se em pontos críticos que definem a sobrevivência habitacional: o fim dos despejos sem alternativa de alojamento, a proibição de compra de casas por fundos imobiliários, a aplicação de tetos às rendas, o aumento do parque de habitação pública e a recuperação de imóveis devolutos.

O custo humano desta tensão tornou-se evidente nos últimos dias. No Porto, o movimento denunciou uma carga policial violenta na madrugada de 15 de outubro, que resultou em 39 feridos entre manifestantes (dois em estado grave) e um polícia lesionado. Em Lisboa, a remoção das tendas no Rossio culminou na detenção de 55 pessoas, que aguardam a sua apresentação a juiz.

Enquanto o Governo afirma estar "focado em encontrar instrumentos" para resolver a crise, os manifestantes continuam a questionar quem, efetivamente, beneficia das atuais políticas de renda e quem fica excluído do acesso a uma casa digna, mantendo a promessa de permanecer nas ruas até que a lei das rendas seja revista.