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Eleições presidenciais do Brasil: Lisboa prevê aumento de 10 mil eleitores na segunda volta

Portugal

A comunidade brasileira em Portugal mobilizou-se desde a madrugada para a segunda volta das eleições presidenciais. Em Lisboa, a determinação de alguns eleitores manifestou-se logo às 05:30, com Maria Lúcia Moreira — residente em Portugal há mais de duas décadas — a ser a primeira a chegar às urnas, repetindo o comportamento que já tinha demonstrado na primeira volta.

Электронное устройство для голосования, Бразилия
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A expectativa nas instâncias diplomáticas é de que a afluência aumente significativamente nesta fase decisiva. Segundo o cônsul-geral Alessandro Candeas, a previsão é que a capital portuguesa registe um acréscimo de, pelo menos, 10 mil eleitores em comparação com a etapa anterior.

Embora a votação em Portugal siga o horário local (das 08:00 às 17:00), os primeiros indicadores internacionais já começam a surgir. Devido ao fuso horário, as urnas já fecharam na Nova Zelândia, onde dados preliminares do G1 apontam a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro. No entanto, a oficialização de qualquer resultado global só ocorrerá a partir das 20:00 (hora de Lisboa), momento em que termina a votação no território brasileiro.

O cenário em Portugal, traçado pelos números da primeira volta, revela uma divisão geográfica interessante. Lula dominou nos grandes centros urbanos: em Lisboa obteve 53,51% dos votos (14.948) e no Porto alcançou 52,49% (10.356). Em contrapartida, Faro apresentou a tendência oposta, sendo a única das três cidades com representação em Portugal onde Flávio Bolsonaro saiu à frente, com 48,8% dos votos (contra 41,09% de Lula).

A alta taxa de votos nominais na primeira volta — superior a 97% tanto em Lisboa como no Porto — sublinha a precisão e o engajamento do eleitorado imigrante no processo democrático do seu país de origem.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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