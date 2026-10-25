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Mariana Leitão critica falta de casas acessíveis e opacidade nos imóveis devolutos do Estado

Portugal

A crise da habitação em Portugal deixou de ser apenas um tópico de debate político para se tornar um ponto de rutura social, visível nas manifestações e acampamentos que se espalharam do Porto a Lisboa. Neste cenário, Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal (IL), manifestou a sua preocupação não tanto com o silêncio público do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, mas com a ausência de ações concretas que resultem em casas acessíveis para a população.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Durante a 5.ª Conferência "Leiria Mais Liberal”, em Porto de Mós, Mariana Leitão sublinhou que a incapacidade do Governo em responder a esta urgência coloca em risco a qualidade de vida de gerações inteiras. O alerta é claro: os jovens enfrentam a possibilidade real de viver em condições inferiores às dos seus pais, transformando a precariedade habitacional numa espécie de inevitabilidade se o sistema não for alterado.

O ponto central da crítica da líder da IL reside na distância entre o que está no papel e a realidade do terreno. Mariana Leitão questionou a gestão dos imóveis devolutos do Estado, lembrando que, embora já exista um levantamento destes ativos, a lista permanece opaca. Para quem aguarda por uma solução, a pergunta é pragmática: onde estão esses imóveis, quais são e, acima de tudo, quando e como é que serão efetivamente disponibilizados para as pessoas?

Com um défice estimado em 300 mil casas, a IL defende que o foco deve recair na construção efetiva. As propostas passam por:

  • A libertação de terrenos e imóveis públicos para uso social, contando com a colaboração de cooperativas e do setor privado;
  • A simplificação dos processos de licenciamento, para reduzir a burocracia que trava a obra;
  • A recuperação da confiança no mercado de arrendamento, para incentivar os proprietários a colocar mais casas no mercado.

A discussão ganhou contornos mais tensos após as declarações de Benjamim Pereira, presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Pereira sugeriu, inicialmente, que a sociedade atual poderia não estar disposta ao "sacrifício" de gerações passadas — referindo que os seus avós emigraram para conseguir ter casa. Apesar de ter pedido desculpa posteriormente, as palavras foram vistas como uma banalização da vulnerabilidade atual. Mariana Leitão subscreveu a crítica, exigindo transparência sobre o que o Instituto está efetivamente a fazer: que projetos financia, que ações concretas desenvolve e, crucialmente, quantas casas resultam dessas medidas.

Enquanto a lei do arrendamento segue em discussão na especialidade no Parlamento, as ruas continuam a ser o palco de reivindicações que vão além da construção de casas, abrangendo o controlo de preços de bens essenciais e a tributação de lucros extraordinários do setor bancário. A questão que permanece, no entanto, é a mesma que move a crítica da IL: qual é o caminho real entre a intenção política e a chave na mão de quem hoje não tem onde morar.

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Author`s name Petr Ermilin
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