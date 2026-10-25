Impasse ambiental: APA rejeita projeto solar em área protegida na Serra do Marão

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu uma decisão desfavorável relativamente ao projeto de hibridização fotovoltaica do Parque Eólico de Penedo Ruivo, localizado na Serra do Marão. A decisão, formalizada através da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), determina que a proposta não é compatível com a salvaguarda dos valores ambientais da região, impossibilitando a sua implementação nos moldes apresentados.

O projeto, proposto pela empresa EnergieKontor, previa a instalação de painéis solares numa área de sete hectares, dentro de um perímetro total de implementação de 21 hectares, abrangendo os concelhos de Baião e Amarante, no distrito do Porto. A infraestrutura visava a produção anual líquida de 24,86 gigawatt-hora, integrando-se no sistema do parque eólico já existente com uma previsão de exploração de 30 anos.

A fundamentação técnica da APA assenta na localização do projeto, que se insere integralmente na Zona Especial de Conservação (ZEC) Alvão/Marão e sobrepõe-se a áreas da Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira. A autoridade ambiental concluiu que quaisquer modificações ao projeto dentro da área de estudo manteriam os impactes negativos significativos identificados, não sendo as medidas de minimização propostas suficientes para garantir a compatibilidade ambiental e territorial.

A APA sublinhou que, embora a proposta utilize a lógica de hibridização — aproveitando infraestruturas elétricas e subestações já existentes — este facto não neutraliza a pressão territorial já exercida sobre a Serra do Marão nem reduz a significância dos impactos ecológicos e paisagísticos.

O processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) incluiu uma fase de consulta pública, realizada entre 13 de março e 24 de abril, na qual foram submetidas 666 exposições. A maioria absoluta das intervenções, provenientes de cidadãos particulares e de entidades como a Associação de Municípios do Douro e Tâmega, a FAPAS, a Palombar e a iniciativa Visit Marão, manifestou oposição ao projeto. Os argumentos centravam-se na ameaça a habitats protegidos, ao turismo de natureza e à economia local, defendendo-se que a transição energética deveria priorizar áreas já artificializadas.

De acordo com a documentação oficial, apenas cinco cidadãos e a União das Freguesias de Teixeira e Teixeiró manifestaram apoio à iniciativa. A Comissão de Avaliação ratificou a posição desfavorável, citando a natureza permanente e cumulativa dos impactos negativos identificados face à elevada sensibilidade ecológica da zona de implantação.