Investimento de 25 milhões de euros reabilita quarteirão no centro histórico de Braga

No centro histórico de Braga, o grupo Onires, através da sua participada OniRodrigues, prepara-se para concluir um investimento de 25 milhões de euros. O projeto, designado por Carvalhal, centra-se na reabilitação do Palacete Domingos Afonso e na transformação de um quarteirão inteiro, resultando na construção de 59 habitações (com tipologias que variam entre T0 e T4) e 13 espaços comerciais.

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Do ponto de vista imobiliário, a promotora indica que cerca de 70% dos apartamentos já foram comercializados. Embora a operação seja apresentada como a maior intervenção de reabilitação urbana no centro da cidade, a natureza do acesso a estas novas habitações — e se estas respondem a necessidades habitacionais reais da população local ou a segmentos de investimento — permanece num plano secundário face ao volume do investimento financeiro.

Para além da componente residencial, o projeto introduz alterações na mobilidade urbana de Braga. Foi criada uma nova rua pedonal que liga o Campo da Vinha à Avenida Central, a qual deverá estar operacional já em novembro, alterando a dinâmica de circulação no núcleo histórico.

No que toca ao setor comercial, a gestão de mais de mil metros quadrados ficará a cargo do grupo Onires. A promotora já confirmou a instalação da marca "The Coffee" nos espaços previstos, enquadrando este crescimento num contexto de dinamismo económico e aumento populacional da cidade minhota.

João Serino, administrador do grupo Onires, destaca que a operação consagra a recuperação de um quarteirão central, integrando património e novos conceitos comerciais. O grupo Onires é detido integralmente por Manuel Rodrigues de Sá Serino e pela família Rodrigues, que mantém participações em diversos setores, incluindo a construção, mediação imobiliária e gestão de espaços, através de empresas como a OniRodrigues, a Seg Up, a Bragaparques, a Liscondes e a Urbaclérigos.