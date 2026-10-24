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Construção pública de casas exigiria 16 mil milhões de euros anuais para suprir a procura em Portugal

Portugal

O debate sobre a crise da habitação em Portugal recai, frequentemente, numa conclusão simplista: a falha do mercado justificaria a intervenção direta do Estado como construtor. Contudo, a análise rigorosa dos custos revela que esta tese é financeiramente insustentável e incapaz de alterar a dinâmica dos preços no mercado real.

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Para compreender a escala do problema, basta observar o exemplo dos 3,2 mil milhões de euros injetados na TAP. Se esse montante fosse canalizado para a construção habitacional, o impacto seria irrisório. Considerando que o custo de construção civil (materiais e mão de obra) oscila entre os 1.400€ e os 1.600€ por m², e somando os custos de solo, infraestruturas, projetos e licenças, o custo real de construção atinge uma média de 1.800€ por m².

Num cenário conservador, um apartamento T2 de 90 m² custaria, no mínimo, 162.000€. Dividindo o capital da TAP por este valor, o resultado seria a construção de apenas 20 mil casas — sem contabilizar as inevitáveis ineficiências e perdas burocráticas da gestão pública. Face a uma necessidade estimada de 100 mil novas habitações anuais para equilibrar a oferta e a pressão demográfica, o montante investido na TAP não cobriria sequer 20% das necessidades de um único ano.

Para responder a essa fasquia anual, o Estado teria de despender 16 mil milhões de euros todos os anos, o equivalente a cinco "resgates da TAP" a cada 12 meses. Esta disparidade demonstra que a construção pública massiva não é uma solução viável para baixar os preços.

O papel do Estado deveria centrar-se em dois eixos pragmáticos: a reabilitação do seu próprio património imobiliário — para elevar a quota de habitação pública, atualmente num irrisório 2% — e, fundamentalmente, a remoção de barreiras administrativas. O paradoxo atual é que, apesar da procura elevada, a construção é dificultada por uma asfixia fiscal, licenciamentos morosos e instabilidade regulatória.

A experiência internacional oferece modelos de sucesso baseados na desregulação e transparência, e não no investimento público em betão. Em Tóquio, a estabilidade dos preços foi conseguida ao limitar a discricionariedade das autarquias e liberalizar o uso do solo. Em Auckland, a desregulação permitiu a densificação urbana, duplicando as licenças e reduzindo as rendas sem custo para o erário público.

Em Portugal, medidas como o Simplex Urbanístico ou a redução do IVA para 6% permanecem insuficientes, pois estão envoltas em labirintos de prazos, tetos de preço e riscos jurídicos para os técnicos. A alternativa das Parcerias Público-Privadas (PPP) tende a repetir o ciclo histórico de privatização de lucros e nacionalização de prejuízos, onde o Estado atua como um gestor ineficiente.

Considerando que entre 25% e 30% do preço de uma casa nova reverte para o Fisco (IVA, IMT, taxas e IRC), a solução não passa por transformar o Estado em empreiteiro. A saída sustentável exige que o Estado "saia da frente": a aplicação universal e automática do IVA a 6%, a atualização de PDMs obsoletos e a eliminação de entraves burocráticos, permitindo que a iniciativa privada responda à procura real do mercado.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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