Palavras que inflamaram o Parlamento: a declaração de um dirigente colocou em xeque o futuro do IHRU

As recentes declarações de Benjamim Pereira, presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), desencadearam uma onda de reações críticas no Parlamento, colocando em causa não apenas a sensibilidade do dirigente, mas a própria eficácia do órgão que lidera na resposta à crise habitacional em Portugal.

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O centro da polémica reside na afirmação de Pereira, feita na última quinta-feira, onde questionou se a sociedade atual estaria "disponível para o nível de sacrifício" das gerações anteriores, exemplificando com a emigração dos seus próprios avós e pai para conseguirem adquirir habitação. Embora o presidente do IHRU tenha emitido um comunicado na sexta-feira admitindo que as expressões foram "infelizes" e que não teve a intenção de desvalorizar as dificuldades dos jovens, a retratação foi considerada insuficiente por grande parte da oposição.

O PCP, o Livre e o PAN solicitaram a audição parlamentar de Benjamim Pereira. Para o PCP, as palavras revelam um "profundo desprezo" pelos jovens e uma insensibilidade perante as consequências das políticas governamentais. Paula Santos, líder parlamentar do PCP, sublinhou que a intervenção do IHRU tem estado aquém do necessário para enfrentar o problema. Isabel Mendes Lopes, do Livre, reforçou que as entidades que gerem a habitação devem compreender a realidade do sacrifício e a dificuldade concreta a que os portugueses enfrentam hoje.

A reação mais severa veio do Bloco de Esquerda, que exige a demissão imediata do presidente do IHRU. O deputado Fabian Figueiredo argumentou que Pereira não possui aptidão técnica nem política para o cargo, apontando como prova a incapacidade de colocar a funcionar o apoio à renda, mesmo após dois anos de gestão. Para o Bloco, as declarações são o reflexo de alguém "completamente desfasado da realidade".

Mesmo a Iniciativa Liberal, embora não tenha pedido a demissão do dirigente, classificou as declarações como "infelizes". Mário Amorim Lopes, líder parlamentar da IL, defendeu que a política deve existir precisamente para que as novas gerações não tenham de repetir os sacrifícios do passado, como a emigração forçada para amealhar dinheiro para uma casa.

No entanto, a análise da IL desloca o foco da frase polémica para a falência sistémica do IHRU. O partido aponta a existência de bairros sociais degradados que o instituto não consegue manter e projetos de construção parados há cinco anos à espera de avanços do IHRU. A crítica estende-se à gestão do Estado, que detém milhares de imóveis devolutos que poderiam ser requalificados para rendas acessíveis, mas que permanecem inutilizados.

Entre o pedido de demissão e a análise da burocracia estatal, emerge a questão central: a distância entre o discurso oficial de "compromisso de todos" — que levou o presidente do IHRU a sugerir que os jovens se organizem em cooperativas — e a realidade de quem, legitimamente, se manifesta nas ruas de Lisboa e do Porto por não conseguir sair da casa dos pais ou aceder a um arrendamento digno.