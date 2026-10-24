Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Rússia acaba com a garantia de vaga paga no ensino superior a partir de 2027
Segredo das cercas vivas: Como o salgueiro reduz vento e calor no seu quintal
Yakutsk muda pagamento de transportadores para eliminar disputas por passageiros
Como a fita dupla face japonesa resolve o desaparecimento de meias na lavagem
Mazda CX-5 2026: conheça as especificações do motor e a renovação visual do modelo
Apenas 5% das crianças completaram esquema vacinal contra covid-19 no Brasil
Mitos sobre câmbios alemães: a verdade oculta sobre a durabilidade que supera os 300 mil quilômetros
O que 'zero' realmente significa: nova pesquisa revela a verdade sobre PFAS na água
Sibirsk: a capital regional projetada para deslocar o eixo demográfico russo para a Sibéria

Palavras que inflamaram o Parlamento: a declaração de um dirigente colocou em xeque o futuro do IHRU

Portugal

As recentes declarações de Benjamim Pereira, presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), desencadearam uma onda de reações críticas no Parlamento, colocando em causa não apenas a sensibilidade do dirigente, mas a própria eficácia do órgão que lidera na resposta à crise habitacional em Portugal.

Здание правительства Португалии
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://www.flickr.com/photos/11868850@N00/3307138507/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Здание правительства Португалии

O centro da polémica reside na afirmação de Pereira, feita na última quinta-feira, onde questionou se a sociedade atual estaria "disponível para o nível de sacrifício" das gerações anteriores, exemplificando com a emigração dos seus próprios avós e pai para conseguirem adquirir habitação. Embora o presidente do IHRU tenha emitido um comunicado na sexta-feira admitindo que as expressões foram "infelizes" e que não teve a intenção de desvalorizar as dificuldades dos jovens, a retratação foi considerada insuficiente por grande parte da oposição.

O PCP, o Livre e o PAN solicitaram a audição parlamentar de Benjamim Pereira. Para o PCP, as palavras revelam um "profundo desprezo" pelos jovens e uma insensibilidade perante as consequências das políticas governamentais. Paula Santos, líder parlamentar do PCP, sublinhou que a intervenção do IHRU tem estado aquém do necessário para enfrentar o problema. Isabel Mendes Lopes, do Livre, reforçou que as entidades que gerem a habitação devem compreender a realidade do sacrifício e a dificuldade concreta a que os portugueses enfrentam hoje.

A reação mais severa veio do Bloco de Esquerda, que exige a demissão imediata do presidente do IHRU. O deputado Fabian Figueiredo argumentou que Pereira não possui aptidão técnica nem política para o cargo, apontando como prova a incapacidade de colocar a funcionar o apoio à renda, mesmo após dois anos de gestão. Para o Bloco, as declarações são o reflexo de alguém "completamente desfasado da realidade".

Mesmo a Iniciativa Liberal, embora não tenha pedido a demissão do dirigente, classificou as declarações como "infelizes". Mário Amorim Lopes, líder parlamentar da IL, defendeu que a política deve existir precisamente para que as novas gerações não tenham de repetir os sacrifícios do passado, como a emigração forçada para amealhar dinheiro para uma casa.

No entanto, a análise da IL desloca o foco da frase polémica para a falência sistémica do IHRU. O partido aponta a existência de bairros sociais degradados que o instituto não consegue manter e projetos de construção parados há cinco anos à espera de avanços do IHRU. A crítica estende-se à gestão do Estado, que detém milhares de imóveis devolutos que poderiam ser requalificados para rendas acessíveis, mas que permanecem inutilizados.

Entre o pedido de demissão e a análise da burocracia estatal, emerge a questão central: a distância entre o discurso oficial de "compromisso de todos" — que levou o presidente do IHRU a sugerir que os jovens se organizem em cooperativas — e a realidade de quem, legitimamente, se manifesta nas ruas de Lisboa e do Porto por não conseguir sair da casa dos pais ou aceder a um arrendamento digno.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Casa, Reforma e Imóveis
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Retorno do efeito olho de gato: como a intensidade de luz transforma as unhas
Mulher
Retorno do efeito olho de gato: como a intensidade de luz transforma as unhas
Mais populares
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção

A transformação dos jardins modernos enfatiza a beleza em evolução e a baixa manutenção, reduzindo a necessidade de insumos químicos.

Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência
Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Transporte inédito de 43 mil toneladas de combustível russo: consequências para o mercado americano Olesya Kireeva Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico Dmitriy Sokolov Atividades sociais: o segredo para preservar a clareza mental na terceira idade Evgenia Rumyantseva
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
últimos materiais
Mazda CX-5 2026: conheça as especificações do motor e a renovação visual do modelo
Palavras que inflamaram o Parlamento: a declaração de um dirigente colocou em xeque o futuro do IHRU
Apenas 5% das crianças completaram esquema vacinal contra covid-19 no Brasil
Mitos sobre câmbios alemães: a verdade oculta sobre a durabilidade que supera os 300 mil quilômetros
O que 'zero' realmente significa: nova pesquisa revela a verdade sobre PFAS na água
Transporte inédito de 43 mil toneladas de combustível russo: consequências para o mercado americano
Sibirsk: a capital regional projetada para deslocar o eixo demográfico russo para a Sibéria
Zeekr 8X chega ao mercado russo: crossover híbrido de luxo desafia BMW X5 e Mercedes-Benz GLE
BYD reduz preço do Seagull para US$ 9.800 e inclui sistema DiPilot 300
Tapetes de banheiro na máquina de lavar: o risco real da base de borracha
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.