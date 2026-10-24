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Portugal teve a maior subida de preços da habitação na UE entre 2020 e 2025

Portugal

A distância entre o direito à habitação e a possibilidade real de aceder a uma casa digna em Portugal tornou-se um abismo estatístico. Segundo dados do Pordata, da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), Portugal foi o país da União Europeia onde os preços da habitação mais subiram entre 2020 e 2025, com um aumento de 41,5%. Num horizonte mais alargado, desde 2010, a subida chega aos 81,9%, a terceira maior entre 23 países da UE.

Дом в Месан-Фрио в Португалии
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Para quem tenta navegar neste sistema, os números traduzem-se em barreiras concretas. O "Barómetro das Cidades” da FFMS revela que quase 80% dos portugueses consideram impossível encontrar habitação adequada a um preço razoável. Nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, este sentimento de exclusão é ainda mais acentuado, atingindo os 82% e 88%, respetivamente. Mais do que uma dificuldade pontual, a habitação tornou-se um fator de precariedade financeira: 51% da população afirma que os custos com a casa condicionam outras despesas essenciais.

A vulnerabilidade é visível no "Barómetro da Habitação” de 2023, que expõe a fragilidade de quem já tem teto, mas não tem estabilidade. Seis em cada dez pessoas sentem dificuldade em suportar os custos mensais e um em cada quatro já viu a sua trajetória de vida — decisões sobre família, trabalho ou saúde — condicionada pela falta de acesso a habitação. A angústia é real: um em cada nove temia perder a casa num período de cinco anos, e 34% dos inquiridos admitiu que, se tivesse de sair da sua residência atual, não teria qualquer alternativa para onde ir.

A resposta do sistema, através da construção, tem sido insuficiente. Embora em 2025 tenham sido construídas cerca de 27.000 novas casas (um aumento de 11% face ao ano anterior), este valor representa menos de um quarto do ritmo registado no início do século. A queda abrupta na construção, iniciada na crise de 2011, deixou uma lacuna que o mercado não conseguiu preencher.

Há, porém, mitos que mascaram a realidade do acesso. A ideia de que Portugal é um dos países da zona euro com mais proprietários é, segundo a FFMS e o Eurostat, imprecisa. Embora 73% das famílias portuguesas vivam em casa própria (acima da média da zona euro), Portugal ocupa apenas a 9.ª posição no ranking dos 20 países da região. A verdadeira carência reside no setor público: a estimativa da OCDE de 2021 coloca Portugal como um dos países com a menor percentagem de habitação social da zona euro, com apenas 1%, ficando apenas acima da Lituânia.

Esta escassez de oferta pública empurra as famílias para o mercado privado, onde a compra de casa deixou de ser, para muitos, uma escolha de estabilidade e passou a ser uma estratégia de sobrevivência económica. Entre 2011 e 2020, apenas 24% dos compradores compraram por preferência pela casa própria; a maioria (39%) fez a escolha porque a prestação do crédito era inferior ao valor da renda, enquanto 36% viu na compra um investimento financeiro.

O resultado é um adiamento sistemático da autonomia dos jovens. Os Censos de 2021 mostram que apenas 42% dos jovens entre os 25 e os 34 anos tinham casa própria, um número drasticamente inferior ao das gerações anteriores na mesma faixa etária (que variava entre 55% e 70%, dependendo da década de nascimento).

Quanto à solução de ocupar imóveis vagos, a análise do Banco de Portugal tempera o otimismo: embora em teoria pudesse aliviar a pressão na maioria dos municípios, nas zonas de maior procura — como as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, Oeste, Aveiro e Setúbal — o número de casas vazias é insuficiente. Além disso, a conversão destes imóveis em habitação real esbarra em entraves concretos: a necessidade de reabilitação profunda, processos de heranças complexos ou pendências jurídicas que mantêm as portas fechadas enquanto a necessidade habitacional cresce.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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