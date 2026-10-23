Governo reforça financiamento do PRR para construir mais 10 mil casas

Em audição parlamentar para a discussão do Orçamento do Estado para 2027, o ministro do Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, defendeu que o Governo já implementou a maioria das medidas necessárias para combater a crise habitacional, admitindo, porém, que os resultados concretos demoram a materializar-se devido aos tempos inerentes à construção e à colocação de imóveis no mercado.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

Para sustentar a tese de que "foi praticamente tudo feito", o governante enumerou as metas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no âmbito do programa 1.º Direito. Segundo o ministro, o executivo reforçou o financiamento em mais de 1.000 milhões de euros para elevar a meta de construção de 16.000 para 26.000 casas, com a ambição de atingir as 59.000 habitações até ao final da década.

No que toca ao incentivo à oferta e ao acesso, Sarmento destacou a redução temporária do IVA (de 23% para 6%) na construção e reabilitação de habitação própria e permanente, as alterações à lei dos solos e a aposta em Parcerias Público-Privadas (PPP) para rentabilizar edifícios e terrenos públicos. No plano fiscal e do arrendamento, mencionou a redução do IRS para 10% nas rendas até 2.300 euros e a nova lei do arrendamento, que prevê aumentar a disponibilidade de casas no mercado.

Para o segmento dos jovens até aos 35 anos, o ministro recordou a criação da garantia pública para o crédito bancário e as isenções de IMT e Imposto de Selo na aquisição da primeira habitação própria e permanente.

Alívio fiscal para grandes empresas no horizonte de 2028

Paralelamente à questão social da habitação, Joaquim Miranda Sarmento confirmou que o Governo planeia discutir, a partir de 2028, o desagravamento da derrama estadual de IRC. Esta medida visa as empresas com lucros superiores a 1,5 milhões de euros, após a taxa geral de IRC atingir os 17% em 2028 (descendo dos atuais 19% para 18% em 2027).

Embora reconheça que a redução fiscal não é uma "bala de prata", o ministro argumentou que é fundamental para a competitividade económica. O Programa do Governo prevê a eliminação gradual da progressividade da derrama estadual e municipal, prevendo-se que o Estado compense os municípios por eventuais perdas de receita.

Atualmente, a derrama estadual opera de forma progressiva: as fatias de lucro entre 1,5 e 7,5 milhões de euros são tributadas a 3%; entre 7,5 e 35 milhões a 5%; e acima de 35 milhões de euros a 9%.