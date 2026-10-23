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A documentação exigida: um detalhe que pode travar sua vida em Portugal

Portugal

Para muitos imigrantes em Portugal, a estabilidade de ter um teto e as contas em dia não é suficiente para garantir a tranquilidade legal. Existe um obstáculo invisível que surge no momento de solicitar ou renovar a autorização de residência: a dependência da boa vontade do senhorio. A comprovação de alojamento, exigida pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), transformou-se, em muitos casos, num impasse onde o direito à residência fica refém de uma assinatura.

AIMA - Agência Para a Integração, Migrações e Asilo
Photo: https://aima.gov.pt/pt
AIMA - Agência Para a Integração, Migrações e Asilo

O fosso entre a norma e a prática

No papel, a lei oferece alternativas. A comprovação de alojamento pode ser feita através de uma declaração sob compromisso de honra do requerente, devidamente acompanhada da prova da situação jurídica do imóvel. A legislação prevê inclusive que a administração possa consultar as bases de dados da Autoridade Tributária para validar a informação do arrendamento.

Para quem possui um contrato de arrendamento formalizado em seu próprio nome, a AIMA orienta que a entrega do contrato, juntamente com o recibo de pagamento do mês anterior e a declaração do requerente, deve ser suficiente. Teoricamente, quem paga e tem contrato não deveria depender da assinatura adicional do proprietário.

A vulnerabilidade de quem não tem contrato no nome

A situação torna-se crítica para quem divide casa com amigos ou familiares, prática comum entre comunidades imigrantes. Nestes casos, o requerente deve apresentar uma declaração sob compromisso de honra e responsabilidade criminal, identificando o imóvel e o proprietário, além de uma certidão de domicílio fiscal emitida há menos de 30 dias.

O problema real surge quando o senhorio se recusa a colaborar. Muitas vezes, essa resistência não é aleatória, mas decorre de arrendamentos informais ou do receio de que a declaração exponha irregularidades fiscais do proprietário perante as Finanças. O imigrante vê-se então num beco sem saída: não pode prestar informações falsas ou declarar residências fictícias sob risco de sanções graves, mas não consegue o documento necessário para a sua legalização.

O senhorio é obrigado a assinar?

Juridicamente, o contrato de arrendamento rege-se pelo princípio da boa-fé (Artigo 762.º do Código Civil). Se existe uma relação contratual válida e a recusa do proprietário em confirmar uma situação verdadeira for injustificada, pode haver fundamento para uma intervenção jurídica. No entanto, a justiça é lenta, e a urgência de um processo de residência não espera pelos tempos dos tribunais.

Caminhos para quem enfrenta a recusa

Perante a resistência do proprietário, a estratégia deve ser a de reunir a máxima prova documental possível para mitigar a falta da assinatura:

  • Se o contrato está no nome do requerente: Priorizar o contrato e os recibos de pagamento, utilizando a declaração de alojamento da própria AIMA.
  • Se o contrato não está no nome: Focar na certidão de domicílio fiscal e em provas da legitimidade da ocupação.
  • Formalização: Solicitar o documento por escrito (e-mail ou carta registada) para ter prova da recusa do senhorio.
  • Exposição à AIMA: Apresentar uma exposição fundamentada à agência, demonstrando a impossibilidade de obter o documento e solicitando a análise dos restantes elementos de prova.

A burocracia contra a realidade

É legítimo que o Estado exija a prova de residência para combater fraudes e arrendamentos fictícios. Contudo, torna-se desproporcional quando um cidadão que efetivamente habita um espaço e cumpre as suas obrigações financeiras é impedido de se regularizar apenas porque um terceiro se recusa a assinar um papel.

A recomendação para quem procura habitação é clara: antes de assinar qualquer contrato, é essencial clarificar se o proprietário está disposto a fornecer a documentação necessária para a AIMA. Para quem já está nesta situação, a antecipação é a única defesa; resolver a lacuna documental antes do dia do atendimento é a única forma de evitar que um processo de vida seja travado por uma formalidade administrativa.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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