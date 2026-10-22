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Greve de 24 horas na CP a 30 de outubro condiciona a circulação ferroviária

Portugal

No próximo dia 30 de outubro, a circulação ferroviária em Portugal enfrentará perturbações significativas devido a uma greve de 24 horas convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI). O movimento envolve revisores, funcionários de bilheteiras e chefias da CP, com a empresa a alertar que os impactos poderão estender-se também aos dias anterior e posterior à paralisação.

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Para quem depende do transporte público, a situação é agravada pelo facto de esta greve coincidir com uma paralisação parcial do Metropolitano de Lisboa, prevista entre as 05:00 e as 10:00, reduzindo as alternativas de mobilidade urbana.

Para além da interrupção do serviço, as reivindicações do sindicato expõem a distância entre os acordos salariais formais e a realidade económica dos trabalhadores. Segundo Luís Bravo, representante do SFRCI, as valorizações salariais conseguidas até agora tornaram-se insuficientes face à inflação generalizada, que afeta a habitação, os bens alimentares e a energia. No entanto, há um ponto crítico no quotidiano destes profissionais: a mobilidade.

Devido a horários irregulares e à inexistência de transportes públicos em certas horas, muitos destes trabalhadores são obrigados a utilizar viatura própria, enfrentando custos elevados com combustíveis e estacionamento. O sindicato exige, por isso, a valorização do subsídio de deslocação e transporte ainda durante 2026, com efeitos retroativos a julho, para compensar a perda real de rendimento.

As exigências estendem-se à regularização administrativa e contratual, incluindo:

  • A conclusão de negociações sobre o trabalho prestado em dias de descanso não compensado;
  • A publicação imediata no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) de todos os acordos salariais e regulamentares em vigor;
  • A revisão urgente do Acordo de Empresa e do Regulamento de Carreiras.

Um ponto relevante destacado pelo sindicato é o desgaste psicológico e profissional dos trabalhadores. Os revisores e funcionários da linha são frequentemente a face visível da empresa perante o passageiro, tornando-se o alvo de frustrações causadas por atrasos sistémicos decorrentes de falhas na infraestrutura ferroviária. O SFRCI pede que os horários dos comboios sejam ajustados à realidade da rede, evitando que o trabalhador seja exposto injustamente a conflitos com os utentes por problemas técnicos que não controla.

Apesar da greve, serão assegurados os serviços essenciais de segurança e manutenção de instalações. Para os passageiros, a CP informa que quem possua bilhetes para os serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional poderá solicitar o reembolso total ou a troca gratuita do título de transporte.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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