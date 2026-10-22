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Nova Lei das Rendas: um passo para a fragilização dos inquilinos em Portugal

Portugal

Portugal vive um paradoxo imobiliário: existem casas vazias que poderiam estar habitadas e, simultaneamente, jovens, famílias e trabalhadores deslocados que não conseguem encontrar um arrendamento. Esta insegurança manifesta-se nas duas pontas do contrato. De um lado, o senhorio teme a falta de pagamento, a impossibilidade de recuperar créditos ou a degradação do imóvel. Do outro, quem procura casa vê-se excluído do mercado por não possuir um fiador, património ou um histórico de arrendamento sólido. O resultado é um mercado tenso, com oferta reduzida e rendas inflacionadas.

Пустая комната в новостройке
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Пустая комната в новостройке

A nova Lei das Rendas: a quem serve?

A resposta do Governo a este impasse foi a aprovação de uma nova Lei das Rendas, viabilizada pelo apoio do Chega e da Iniciativa Liberal. Embora o ministro Miguel Pinto Luz afirme que a lei não é desumana, a análise dos mecanismos revela uma transferência de risco quase total para o inquilino.

As alterações principais são concretas: elimina-se o limite ao aumento da renda em novos contratos e deixa de ser obrigatória a renovação do contrato nos primeiros três anos. Na prática, isto permite que os senhorios ajustem a renda anualmente para acompanhar a subida dos preços do mercado. Paralelamente, o processo de despejo torna-se mais célere, podendo ser acionado após dois meses de atraso no pagamento ou três atrasos superiores a oito dias num ano.

Este cenário aproxima a realidade portuguesa de casos vistos no estrangeiro, como em Madrid, onde fundos imobiliários, após adquirirem habitações públicas, elevaram as rendas a níveis insustentáveis, forçando a saída dos moradores. A nova legislação fornece as ferramentas jurídicas para que este modelo de gestão se reproduza em Portugal.

Quanto à rede de segurança, o Governo aponta para o Fundo de Emergência Habitacional. Contudo, é importante notar que este fundo — cuja proposta original partiu do partido Livre e não do Governo — não impede o despejo. A sua função limita-se a financiar uma solução habitacional alternativa por um período máximo de seis meses para quem não tem qualquer opção.

Uma alternativa baseada na confiança

Perante este quadro, surge a proposta de criação de uma Garantia Pública de Segurança no Arrendamento Habitacional. A premissa é inverter a lógica do conflito para a lógica da garantia: o Estado, através do IHRU, asseguraria ao senhorio o recebimento de rendas em atraso e a cobertura de danos no imóvel.

Não se trata de um subsídio a fundo perdido. O Estado, ao pagar, assumiria os direitos do senhorio e procederia à cobrança dos valores ao arrendatário, que permaneceria responsável pela dívida. Para evitar abusos, a garantia aplicaria-se apenas a contratos registados nas Finanças e com rendas adequadas aos limites do arrendamento acessível, incentivando a formalização do mercado. Adicionalmente, propõe-se a cooperação com a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões para criar seguros de arrendamento privados mais eficientes.

Quem beneficiaria na prática?

Se analisarmos a aplicação real desta garantia, o impacto dividir-se-ia em três grupos vulneráveis:

  • Jovens (18-35 anos): Eliminar-se-ia a barreira do fiador, permitindo que a emancipação dependesse do rendimento e não da situação patrimonial dos pais.
  • Classes Médias: Inquilinos com rendimentos até ao 6.º escalão do IRS — aqueles que ganham demasiado para a habitação pública, mas insuficiente para as rendas de mercado — passariam a ter acesso a casas.
  • Pequenos Senhorios Idosos: Muitas pessoas idosas dependem da renda para complementar a reforma, mas têm medo de arrendar devido ao risco de incumprimento. A garantia estatal removeria esse medo, devolvendo casas ao mercado.

Financeiramente, o sistema seria sustentável, uma vez que os montantes pagos pelo Estado seriam recuperados via execução fiscal.

A recusa do Primeiro-Ministro em adotar esta solução, preferindo a via da Lei das Rendas, mantém a habitação como um campo de batalha ideológico e partidário. Num país onde a crise habitacional é a maior preocupação dos cidadãos, a prioridade deveria ser a criação de mecanismos que permitam que as casas vazias voltem a ter vida, sem que isso signifique a precarização extrema de quem nelas habita.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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