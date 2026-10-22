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Porto de Leixões abre concurso de 7,2 milhões de euros para implementar shore power

Portugal

O Porto de Leixões prepara-se para dar um passo concreto na descarbonização da sua atividade operacional com a abertura de um concurso de 7,2 milhões de euros. Através do programa Sustentável 2030, o investimento visa a implementação de sistemas de abastecimento de energia elétrica para embarcações acostadas (estratégia conhecida como shore power), permitindo que os navios se desliguem dos motores auxiliares enquanto estão no porto.

Грузовые суда в порту
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грузовые суда в порту

O mecanismo financeiro é robusto: a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) poderá beneficiar de uma taxa de cofinanciamento público de até 85% do valor total investido. Esta estrutura de apoio reduz drasticamente a exposição financeira da entidade gestora, acelerando a execução de uma infraestrutura que será distribuída pelos terminais de contentores Norte e Sul, além do terminal de passageiros na Doca 1 Norte.

Na prática, a mudança do regime de energia — de motores a combustão interna para eletricidade de terra — traduz-se numa eliminação imediata das emissões diretas de gases com efeito de estufa durante a permanência dos navios. Para a economia local e as populações circundantes, o efeito real mais imediato será a mitigação da poluição sonora e a melhoria da qualidade do ar na zona portuária.

A decisão reflete a convergência de três pastas ministeriais. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, justifica o reforço financeiro pela relevância estratégica da atividade marítima nacional. Paralelamente, o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, insere este investimento na "Estratégia Portos 5+", pretendendo que a modernização energética sirva de alavanca para aumentar a competitividade de Portugal nas cadeias logísticas internacionais.

Por último, a Ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, classifica o investimento como "urgente", alertando que a transição energética nos transportes continua a ser um dos setores com obstáculos mais complexos e metas mais exigentes para o país.

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Author`s name Petr Ermilin
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