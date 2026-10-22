Porto de Leixões abre concurso de 7,2 milhões de euros para implementar shore power

O Porto de Leixões prepara-se para dar um passo concreto na descarbonização da sua atividade operacional com a abertura de um concurso de 7,2 milhões de euros. Através do programa Sustentável 2030, o investimento visa a implementação de sistemas de abastecimento de energia elétrica para embarcações acostadas (estratégia conhecida como shore power), permitindo que os navios se desliguem dos motores auxiliares enquanto estão no porto.

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O mecanismo financeiro é robusto: a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) poderá beneficiar de uma taxa de cofinanciamento público de até 85% do valor total investido. Esta estrutura de apoio reduz drasticamente a exposição financeira da entidade gestora, acelerando a execução de uma infraestrutura que será distribuída pelos terminais de contentores Norte e Sul, além do terminal de passageiros na Doca 1 Norte.

Na prática, a mudança do regime de energia — de motores a combustão interna para eletricidade de terra — traduz-se numa eliminação imediata das emissões diretas de gases com efeito de estufa durante a permanência dos navios. Para a economia local e as populações circundantes, o efeito real mais imediato será a mitigação da poluição sonora e a melhoria da qualidade do ar na zona portuária.

A decisão reflete a convergência de três pastas ministeriais. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, justifica o reforço financeiro pela relevância estratégica da atividade marítima nacional. Paralelamente, o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, insere este investimento na "Estratégia Portos 5+", pretendendo que a modernização energética sirva de alavanca para aumentar a competitividade de Portugal nas cadeias logísticas internacionais.

Por último, a Ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, classifica o investimento como "urgente", alertando que a transição energética nos transportes continua a ser um dos setores com obstáculos mais complexos e metas mais exigentes para o país.