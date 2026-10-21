Processos de nacionalidade portuguesa pendentes crescem 38% e atingem 690 mil

A burocracia na atribuição da nacionalidade portuguesa atingiu um novo pico crítico. De acordo com dados avançados pelo jornal Público, o Instituto dos Registos e do Notariado acumula agora mais de 690 mil processos pendentes, o que representa um crescimento de 38% face ao ano anterior.

Photo: https://aima.gov.pt/pt AIMA - Agência Para a Integração, Migrações e Asilo

Apenas 26% dos processos pendentes são de imigrantes que residem legalmente em Portugal. Os restantes 74% dividem-se entre descendentes de portugueses que vivem no estrangeiro (como filhos e netos), cônjuges e descendentes de judeus sefarditas (que representam 23% do bolo total).

Para tentar gerir o volume, o IRN e o Ministério da Justiça estabeleceram como prioridade máxima a análise de pedidos de atribuição de nacionalidade originária para menores de idade descendentes de portugueses, cujos processos entram por via consular ou online.

Este pico de atrasos coincide com a entrada em vigor das alterações à Lei da Nacionalidade em maio de 2026, que tornaram os critérios de naturalização por tempo de residência mais rígidos (aumentando o prazo para 7 ou 10 anos, dependendo do país de origem), mas abriram novas portas para a atribuição originária, incluindo agora os bisnetos.

O Ministério da Justiça informou que está a aplicar um plano de recuperação para reforçar as equipas e tentar acelerar o fluxo dessas avaliações.