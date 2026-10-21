Pensão média em Portugal é insuficiente para pagar residências sénior

A realidade do envelhecimento em Portugal revela um fosso crítico entre a proteção social prometida e a viabilidade financeira real. Para a classe média, o acesso a uma residência sénior tornou-se um exercício de sobrevivência patrimonial: a pensão média de velhice da Segurança Social (691,31€) é insuficiente para cobrir os custos de alojamento, empurrando milhares de idosos para um "funil financeiro" onde não são pobres o suficiente para as vagas comparticipadas, nem ricos o suficiente para o setor privado.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа пожилых людей в помещении

Uma análise conjunta da plataforma Via Senior e da BA&N Research Unit demonstra que, com uma mensalidade média de 1717€ num quarto duplo, um pensionista médio enfrenta um défice anual superior a 11 mil euros. A situação torna-se ainda mais insustentável em quartos individuais, onde a reforma média mal cobre cinco meses de estadia. Este cenário cria uma zona cinzenta de vulnerabilidade: agregados com rendimentos intermédios que, estando excluídos dos apoios sociais, não possuem a liquidez necessária para suportar as tabelas do mercado comercial.

O impacto desta asfixia financeira reflete-se no património. De acordo com o 1.º Barómetro da Procura de Residências Sénior, 52% das famílias que procuravam soluções até 1500€ mensais foram forçadas a pagar valores superiores. Perante a falta de alternativas, a solução tem sido a alienação da habitação própria do idoso — a venda ou arrendamento da casa para financiar a diferença entre a pensão e a mensalidade do lar.

A urgência agrava a precariedade da decisão. Metade das colocações em residências ocorre a contrarrelógio, em menos de 15 dias, geralmente precipitadas por crises de saúde ou a morte de cuidadores informais. Não há planeamento, há emergência.

O estrangulamento estrutural: 100 mil camas para 800 mil octogenários

O problema não é apenas financeiro, mas de oferta. Portugal conta com cerca de 800 mil pessoas com mais de 80 anos, mas a capacidade instalada é de apenas 100 a 105 mil camas. A distribuição desta oferta acentua a exclusão da classe média:

Setor Social (IPSS): Detém cerca de 70 mil camas, com taxas de ocupação extremas.

Detém cerca de 70 mil camas, com taxas de ocupação extremas. Setor Privado Comercial: Detém entre 30 mil e 35 mil camas.

Mesmo nas IPSS, existe a figura das "camas privadas" (extra-acordo), onde a instituição cobra valores de mercado sem comparticipação estatal. Estas vagas, embora situadas em instituições sociais, permanecem inacessíveis para quem depende apenas da pensão média.

Entre a clandestinidade e a fuga geográfica

A escassez de vagas e a barreira económica abrem a porta a riscos graves. Nuno Saraiva de Ponte, CEO da Via Senior, admite a existência de lares clandestinos e situações de negligência como consequência direta deste impasse. Como alternativa imediata, muitas famílias recorrem à deslocalização forçada para distritos como Santarém, Setúbal ou Leiria, onde os custos podem ser 10% a 30% inferiores aos das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

Para mitigar este cenário, propõe-se a criação de um "cheque-sénior", inspirado no modelo espanhol. Este apoio público direto, indexado ao rendimento e ao grau de dependência, permitiria subsidiar a mensalidade em unidades privadas ou nas quotas comerciais das IPSS, evitando que a única via de acesso aos cuidados básicos seja a perda total do património imobiliário do idoso.