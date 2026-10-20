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Bloco de Esquerda pede ao Primeiro-Ministro a retirada da proposta de alteração à lei do arrendamento

Portugal

O coordenador do Bloco de Esquerda (BE), José Manuel Pureza, solicitou formalmente ao Primeiro-Ministro a retirada da proposta de alteração à lei do arrendamento que se encontra atualmente em tramitação no Parlamento. A posição, expressa nesta segunda-feira, 19 de outubro, surge após a proposta ter sido aprovada na generalidade, resultado de um acordo entre o PSD e o Chega.

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Para a direção do BE, a manutenção da iniciativa legislativa representaria um risco de instabilidade social e económica, alegando Pureza que a medida facilitaria o aumento desregrado dos rendas. O líder do partido defendeu que a reação pública negativa à proposta deve levar o Governo a reavaliar a sua viabilidade procedimental, contrariando a posição do ministro dos Assuntos Parlamentares, que previamente indicou que a agenda governamental não seria alterada por pressões externas.

A declaração ocorreu durante a visita de uma delegação do BE, que incluía o deputado Fabian Figueiredo, a um projeto de habitação acessível da Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa. O projeto, liderado por Ricardo Marques (PS), consiste na construção modular de 50 apartamentos (T1, T2 e T3) com entrega prevista para o próximo mês. Segundo os dados facultados pela autarquia, a frota de 134 casas acessíveis geridas pela junta apresenta rendas médias de 420 euros, com um limite máximo de 618 euros, servindo famílias onde 93% dos residentes estão integrados no mercado de trabalho.

Enquanto alternativa ao modelo proposto pelo Governo e apoiado por PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, o Bloco de Esquerda propõe um conjunto de medidas com impacto direto na regulação do mercado: a implementação de limites rigorosos às rendas, o incremento da oferta de habitação pública e a redução da margem de lucro da Caixa Geral de Depósitos para evitar a subida dos créditos à habitação face aos aumentos de juros do Banco Central Europeu.

No plano político, Pureza apelou a uma mobilização social alargada, sugerindo que a pressão pública será o fator determinante para a sorte da iniciativa legislativa, caso o Executivo opte por não a retirar voluntariamente do processo parlamentar.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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