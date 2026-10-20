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A nova realidade do crédito à habitação: como todos estão sendo afetados

Portugal

O mercado do crédito à habitação em Portugal atravessa uma mudança estrutural profunda. De acordo com dados do Banco de Portugal relativos a agosto de 2024, citados pela DECO PROteste, a taxa mista domina agora a preferência dos novos mutuários, representando 87% dos novos empréstimos. Esta modalidade, que permite fixar a prestação durante um período inicial, funciona como um escudo contra a volatilidade das taxas de juro, garantindo previsibilidade no orçamento familiar a curto e médio prazo.

Застройка новых районов
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A migração para a taxa mista não é apenas uma questão de segurança, mas também de custo imediato. Atualmente, a taxa de juro média para esta modalidade nos novos contratos situa-se nos 2,86%, um valor significativamente inferior aos 3,23% registados na taxa variável.

A dimensão desta mudança torna-se evidente quando olhamos para a composição total do crédito à habitação em vigor. A taxa mista já detém 49% do mercado, superando a taxa variável, que desceu para 46%. Para compreender a magnitude desta inversão, basta recuar ao início da década: naquele momento, a taxa variável era a norma absoluta, presente em mais de 90% dos contratos, enquanto a taxa mista era residual, com pouco mais de 5% de quota.

No entanto, esta procura por estabilidade traz consigo custos ocultos que a DECO PROteste sublinha como críticos. O ponto central de conflito reside na amortização antecipada. Enquanto num contrato de taxa variável a comissão de amortização é de 0,5%, nos contratos de taxa fixa — e no período inicial dos contratos de taxa mista — este custo sobe para 2%. Na prática, isto significa que quem decide amortizar 10 mil euros da sua dívida pagará 200 euros de comissão em vez de 50 euros.

Perante este cenário, a DECO PROteste defende que a escolha do crédito não pode basear-se apenas na taxa inicial, mas sim na análise de todo o contrato. A associação propõe medidas concretas para aliviar a pressão financeira sobre as famílias, nomeadamente:

  • A generalização da isenção da comissão de amortização antecipada para a taxa variável;
  • A redução da comissão de amortização nos contratos de taxa fixa (incluindo o período fixo da taxa mista) de 2% para 0,5%;
  • O regresso da dedutibilidade dos juros do crédito à habitação no IRS, com limites equivalentes aos das rendas;
  • A garantia de que o consumidor possa escolher entre reduzir a prestação mensal ou encurtar o prazo do empréstimo em caso de amortização parcial.

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Author`s name Petr Ermilin
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