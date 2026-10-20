Estatísticas têm um lado obscuro: mulheres em Portugal lutam por acesso à IVG

Portugal regista, em 2022, o maior aumento de interrupções voluntárias da gravidez (IVG) até às 10 semanas da última década. De acordo com o relatório da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), foram contabilizadas 15 616 intervenções, o que representa uma subida de 15% face aos 13 782 casos de 2021. Estes números aproximam-se dos registos de 2016 (15 881), revertendo a quebra observada durante os dois anos da pandemia.

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No entanto, para além dos dados estatísticos, o relatório da ERS expõe um fosso preocupante entre o direito legal ao aborto e a capacidade real do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em garanti-lo. A auditoria revela que a lei está a ser sistematicamente violada em vários pontos críticos do processo.

Um dos problemas mais graves reside nos prazos e no acesso geográfico. A lei determina que a primeira consulta não pode exceder os cinco dias de espera, mas a ERS detetou que, em pelo menos 1.366 situações, o procedimento não foi realizado porque o prazo legal foi ultrapassado. Isto significa que centenas de mulheres, dependentes do sistema público, perderam a janela temporal para exercer o seu direito legal à IVG.

O relatório identifica ainda falhas graves na organização dos circuitos de saúde:

Exclusão por residência: Foram detetadas três situações em que se proibiu a IVG a mulheres que não residiam na área de influência do hospital ou que não estavam inscritas nos centros de saúde locais.

Foram detetadas três situações em que se proibiu a IVG a mulheres que não residiam na área de influência do hospital ou que não estavam inscritas nos centros de saúde locais. Barreiras burocráticas: Dois hospitais não apresentavam qualquer solução de encaminhamento para as utentes, e em outros casos, as mulheres foram obrigadas a iniciar o processo obrigatoriamente pelos Cuidados de Saúde Primários, contrariando a fluidez prevista na lei.

Dois hospitais não apresentavam qualquer solução de encaminhamento para as utentes, e em outros casos, as mulheres foram obrigadas a iniciar o processo obrigatoriamente pelos Cuidados de Saúde Primários, contrariando a fluidez prevista na lei. Desconhecimento técnico: Alguns centros de saúde, embora afirmem realizar a consulta prévia obrigatória (do período de reflexão de três dias), admitiram desconhecer o protocolo de esclarecimentos que devem ser prestados à mulher.

A fragilidade do sistema é exacerbada pela inexistência de um registo atualizado de objetores de consciência. Nem os hospitais, nem a Ordem dos Médicos ou a Direção-Geral da Saúde possuem uma lista atualizada de profissionais que se recusam a realizar o procedimento, o que deixa a utente num limbo administrativo e assistencial.

Geograficamente, as falhas não são uniformes. A região do Algarve apresentou o pior desempenho relativo em 2022, enquanto a região Centro registou as piores marcas em 2023. No entanto, a maioria das reclamações formais sobre a restrição ao acesso à IVG concentra-se na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Apesar destas falhas estruturais, a taxa de aborto em Portugal (7 por mil mulheres em idade fértil em 2022) continua a ser das mais baixas da Europa Ocidental e a segunda mais baixa do Sul da Europa, atrás apenas de Itália. Contudo, o aumento registado parece fazer parte de uma tendência europeia mais alargada, observada também na Alemanha (subida de 9,9%), Noruega (10%) e Irlanda (onde se regista um aumento de 23% face ao período pré-pandémico).

O cenário descrito pelo regulador sugere que, embora o número de mulheres a procurar a IVG esteja a crescer, o sistema público de saúde falha em assegurar que esse acesso seja equitativo e tempestivo, empurrando, em casos extremos, as utentes para o setor privado para evitar a ultrapassagem dos prazos legais.