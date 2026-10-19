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Crise da habitação em Portugal: planos do Chega ignoram metas de equilíbrio financeiro do Governo

Portugal

André Ventura, presidente do Chega, apresentou uma proposta de pacote legislativo de emergência para mitigar a crise habitacional em Portugal. A proposta centra-se em medidas de cariz fiscal e na revisão de incentivos à aquisição de imóveis, posicionando-se como uma resposta transitória perante a impossibilidade de resolver a escassez de oferta habitacional a curto prazo através da construção.

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No plano fiscal, o líder do Chega propõe um aumento de 50% nas deduções em sede de IRS relativas aos encargos com rendas e prestações de crédito à habitação. O objetivo seria transferir para o sistema fiscal a compensação dos custos adicionais suportados pelas famílias. Adicionalmente, Ventura defende a reavaliação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), qualificando a sua aplicação atual como inadequada no contexto da crise.

A proposta inclui ainda a revisão dos benefícios fiscais concedidos a compradores estrangeiros com elevado poder económico. André Ventura argumenta que a manutenção destes incentivos cria uma assimetria desfavorável face aos cidadãos portugueses da classe média.

Questionado sobre o impacto orçamental destas medidas e o risco de comprometer o excedente previsto para o próximo ano, o presidente do Chega afirmou que a melhoria das condições habitacionais prevalece sobre a manutenção do equilíbrio orçamental, aceitando a possibilidade de a execução destas medidas resultar num défice.

Relativamente à legislação do arrendamento, Ventura manifestou a sua discordância com a proposta do Governo, alertando que, sem correções, o diploma poderá fomentar a desregulação do mercado e potenciar o aumento de rendas e despejos. O líder do Chega recordou que a viabilização da descida do texto à discussão na especialidade estava condicionada a alterações a introduzir pelo executivo. A ausência de sinais de correção por parte do Governo levou Ventura a afirmar que as referidas alterações à lei do arrendamento "não passarão".

Na análise das causas da crise, André Ventura atribuiu a situação a um crescimento populacional não acompanhado por um incremento proporcional na construção de habitações nem por medidas que incentivassem a oferta no mercado de arrendamento, responsabilizando os sucessivos governos de António Costa e Luís Montenegro.

Por fim, embora reconheça a insatisfação social, Ventura dissociou a crise habitacional de eventuais confrontos com as autoridades ou danos no património público, acusando os partidos de esquerda — Bloco de Esquerda, Livre, PCP e setores do PS — de instrumentalizarem a questão para fins eleitorais e de minarem a autoridade do Estado.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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