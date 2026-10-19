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Drone ucraniano cai na Lituânia e ativa protocolos de defesa da NATO

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Um incidente aéreo envolvendo a queda de um drone no norte da Lituânia, concretamente perto de Pasvalys, desencadeou na madrugada de domingo (18 de outubro) a ativação de protocolos de defesa da NATO. O objeto, que terá entrado no espaço aéreo lituano proveniente da Polónia, provocou alertas de segurança em território lituano e letão, instando a população a procurar abrigo.

Украинский беспилотник
Photo: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский беспилотник

De acordo com o ministro da Defesa, Robertas Kaunas, o drone foi detetado pelos radares nacionais por volta das 03h00 GMT. A situação levou à descolagem imediata de caças da base de Šiauliai para a identificação do alvo, embora o contacto visual não tenha sido possível devido às condições meteorológicas. O drone acabou por se despenhar na localidade de Juodžionys, onde a Polícia Militar recuperou posteriormente os destroços.

O Governo ucraniano assumiu a responsabilidade pelo incidente. Heorhii Tykhyi, porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia, afirmou que o drone pertencia a Kiev, sugerindo que a sua trajetória terá sido desviada por operações de guerra eletrónica russas durante uma missão contra alvos militares na Rússia. O governo ucraniano apresentou desculpas formais e comprometeu-se a partilhar as informações técnicas necessárias para o esclarecimento dos factos.

Do lado lituano, a reação institucional dividiu-se entre a constatação política e a investigação procedimental. O presidente Gitanas Nauseda referiu que a guerra se está a alargar ao flanco oriental da UE e da NATO. Por sua vez, o primeiro-ministro Mindaugas Sinkevičius, embora reconhecendo a versão ucraniana, sublinhou a necessidade de avaliar a possibilidade de sabotagem. Para este efeito, foi convocada uma reunião da Comissão de Segurança Nacional para segunda-feira (19 de outubro), com o objetivo de analisar a origem do drone e as falhas ou lacunas na sua detecção radar.

Este evento sucede-se a outros incidentes semelhantes na região: a 15 de setembro, a NATO abateu um drone russo sobre a Lituânia e, a 14 de agosto, um drone ucraniano foi abatido sobre a Letónia.

Paralelamente, o governo lituano denunciou a tentativa de sabotagem de uma empresa que opera infraestruturas de comunicação por satélite da Starlink. Segundo o primeiro-ministro Mindaugas Sinkevicius, foram encontrados líquidos inflamáveis nas instalações, que acolhem nove antenas de satélite utilizadas para apoiar a Ucrânia. O governo de Vilnius atribui a autoria moral do ato à Rússia, enquadrando-o numa estratégia de guerra híbrida, citando precedentes semelhantes ocorridos recentemente na Polónia e na Bulgária.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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