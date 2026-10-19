Finanças retoma negociações salariais com sindicatos da Função Pública para 2027

O Ministério das Finanças retomou, nesta segunda-feira, a segunda fase de conversações com as três principais federações sindicais da Função Pública. O objetivo central do calendário de reuniões é a definição da revisão salarial dos trabalhadores do Estado com horizonte no ano de 2027.

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O cronograma de audiências prevê encontros sucessivos com a Frente Sindical (STE), a Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap) e, encerrando a jornada, a Frente Comum.

A base da negociação reside no pacto plurianual atualmente em vigor, subscrito pelo Executivo, Fesap e STE. Este instrumento prevê um acréscimo salarial de 2,30% para o próximo ano, com uma valorização mínima de 60,52 euros. Na prática, a execução destas metas estruturais elevaria o vencimento mínimo do Estado dos atuais 934,99 euros para 995,51 euros em 2027.

As organizações sindicais, contudo, contestam a suficiência destes valores face às projeções inflacionistas, tendo formalizado propostas alternativas no início do processo negocial, a 6 de outubro. O Governo, através da tutela das Finanças, declarou abertura para avaliar as pretensões, condicionando-as à sustentabilidade financeira e à otimização do ambiente laboral.

As divergências manifestam-se nos seguintes pontos:

Fesap (UGT): Propõe que o vencimento mínimo atinja os 1.050 euros em 2027, com um incremento transversal mínimo de 6,5% (ou 95 euros) para todos os funcionários. Exige ainda a fixação do subsídio de refeição em 10 euros diários, isento de impostos, revertendo a progressão gradual de 15 cêntimos anuais prevista até 2029 (atualmente em 6,15 euros).

Propõe que o vencimento mínimo atinja os 1.050 euros em 2027, com um incremento transversal mínimo de 6,5% (ou 95 euros) para todos os funcionários. Exige ainda a fixação do subsídio de refeição em 10 euros diários, isento de impostos, revertendo a progressão gradual de 15 cêntimos anuais prevista até 2029 (atualmente em 6,15 euros). STE (UGT): Reivindica uma revisão salarial superior a 5%, a somar aos 2,3% já previstos no acordo plurianual. Propõe a antecipação do aumento do subsídio de alimentação para 6,45 euros já no próximo ano, valor que estava calendarizado apenas para 2028.

Reivindica uma revisão salarial superior a 5%, a somar aos 2,3% já previstos no acordo plurianual. Propõe a antecipação do aumento do subsídio de alimentação para 6,45 euros já no próximo ano, valor que estava calendarizado apenas para 2028. Frente Comum (CGTP): Apresenta a proposta mais ambiciosa, com uma valorização salarial mínima de 15% (ou 150 euros) para todos os trabalhadores e a fixação do vencimento mínimo em 1.150 euros a partir de janeiro de 2027. Reivindica ainda a subida do subsídio de alimentação para 13 euros.

No plano orçamental, o Executivo prevê, conforme o relatório anexo à proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), um aumento de 1.231 milhões de euros nos encargos com as remunerações dos trabalhadores da Função Pública para o próximo exercício.