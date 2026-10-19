Finanças retoma negociações salariais com sindicatos da Função Pública para 2027

O Ministério das Finanças retomou, nesta segunda-feira, a segunda fase de conversações com as três principais federações sindicais da Função Pública. O objetivo central do calendário de reuniões é a definição da revisão salarial dos trabalhadores do Estado com horizonte no ano de 2027.
O cronograma de audiências prevê encontros sucessivos com a Frente Sindical (STE), a Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap) e, encerrando a jornada, a Frente Comum.
A base da negociação reside no pacto plurianual atualmente em vigor, subscrito pelo Executivo, Fesap e STE. Este instrumento prevê um acréscimo salarial de 2,30% para o próximo ano, com uma valorização mínima de 60,52 euros. Na prática, a execução destas metas estruturais elevaria o vencimento mínimo do Estado dos atuais 934,99 euros para 995,51 euros em 2027.
As organizações sindicais, contudo, contestam a suficiência destes valores face às projeções inflacionistas, tendo formalizado propostas alternativas no início do processo negocial, a 6 de outubro. O Governo, através da tutela das Finanças, declarou abertura para avaliar as pretensões, condicionando-as à sustentabilidade financeira e à otimização do ambiente laboral.
As divergências manifestam-se nos seguintes pontos:
No plano orçamental, o Executivo prevê, conforme o relatório anexo à proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), um aumento de 1.231 milhões de euros nos encargos com as remunerações dos trabalhadores da Função Pública para o próximo exercício.
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Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.