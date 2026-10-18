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Imigração transformada em arma: ex-ministra alerta para erosão do consenso em Portugal

Portugal

A transição do modelo de gestão migratória em Portugal, marcada pela substituição do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), tornou-se o centro de um embate político que vai além da burocracia administrativa. Ana Catarina Mendes, ex-ministra e promotora da AIMA, alerta para um fenómeno perigoso: a transformação da imigração num instrumento de medo e ressentimento político.

Здание правительства Португалии
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://www.flickr.com/photos/11868850@N00/3307138507/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Здание правительства Португалии

Numa análise profunda sobre a atual conjuntura, a ex-governante acusa o sucessor, António Leitão Amaro (PSD), de ter cedido ao discurso extremista do partido Chega. Para Mendes, a chegada de Luís Montenegro ao governo não trouxe apenas a mudança de pastas, mas permitiu a propagação de um sentimento negativo sobre os imigrantes sem precedentes em Portugal. O que está em jogo, segundo a eurodeputada, é a renúncia do PSD à sua própria história de consenso em troca de uma tentativa de travar a ascensão eleitoral da direita radical.

O fosso entre o direito formal e a realidade do acesso

A questão central reside em quem realmente consegue regularizar a sua situação e sob que condições. Ana Catarina Mendes recorda que a chamada "manifestação de interesse" — recentemente eliminada em junho de 2024 — não era um "papão", mas a única via real de acesso para quem não preenchia os requisitos rígidos de ter 12 meses de descontos para a Segurança Social antes de iniciar o processo.

A herança deixada ao governo de centro-direita era pesada: um sistema informático obsoleto e um volume massivo de pendências, acumuladas em parte devido à pandemia. Os números revelam a escala do desafio administrativo que recaiu sobre os imigrantes:

  • 350 mil manifestações de interesse pendentes;
  • 175 mil autorizações de residência CPLP;
  • 30 mil vistos "gold".

Embora reconheça que o prazo para a regularização destas pendências (dezembro de 2025) esteja a ser cumprido, Mendes critica a falta de profundidade nas políticas de integração. O acesso ao documento é apenas a primeira etapa; a integração real — que passa pelo acesso à língua, formação profissional e alojamento — parece ter estagnado. Projetos como o Plano Nacional de Português para a Aprendizagem da Língua Estrangeira, deixados na pasta de transição, não teriam tido continuidade visível.

A militarização do controlo e o risco de abusos

Um dos pontos mais críticos da análise de Ana Catarina Mendes é a decisão de regressar a uma unidade de estrangeiros e fronteiras no seio da PSP. Para a ex-ministra, este é um "erro clamoroso" que devolve a primazia policial à gestão migratória.

A preocupação não é teórica, mas baseada em factos concretos: a concentração de poderes de decisão sobre o retorno e a sua execução nas mãos da polícia aumenta a vulnerabilidade dos imigrantes face a abusos de autoridade. Mendes evoca o caso trágico de Ihor Homenyuk, o cidadão ucraniano que morreu em 2020 sob a custódia do SEF no aeroporto de Lisboa, como um aviso do que acontece quando a componente policial sobrepuja a administrativa e humanitária.

O impacto real: a economia vs. o discurso

Enquanto o discurso político flutua entre a necessidade de controlo e a incitação ao medo, os dados económicos mostram que a dependência de Portugal em relação à mão-de-obra estrangeira é estrutural. Durante a fase de crescimento pós-troika, cerca de 60% dos empregos criados foram preenchidos por estrangeiros.

A contribuição factual é clara: em 2024, 1,03 milhões de cidadãos estrangeiros contribuíram para a Segurança Social. Este grupo sustenta setores vitais, desde a agricultura (onde se registam recordes de exportação) e o turismo, até aos cuidados essenciais em lares e creches.

O diagnóstico final de Mendes é que a imigração foi transformada num "bode expiatório" para os males do mundo. Para que o sistema funcione verdadeiramente, defende que os serviços públicos — saúde, educação e habitação — devem ser reforçados para todos, independentemente da nacionalidade, evitando que a falta de infraestrutura seja utilizada para justificar a exclusão ou a criminalização de quem trabalha e contribui para o país.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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