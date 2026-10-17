Governo abre financiamento de 66 milhões de euros para modernizar a Linha do Norte

O Governo português anunciou, no passado sábado, 17 de outubro, a abertura de um processo de financiamento para a modernização da sinalização e das telecomunicações da Linha do Norte. O investimento, com um valor aproximado de 66 milhões de euros, será canalizado através do programa temático Sustentável 2030, estando destinado à Infraestruturas de Portugal.

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De acordo com o comunicado conjunto dos ministérios da Economia e da Coesão Territorial, das Infraestruturas e Habitação e do Ambiente e Energia, o mecanismo adotado é um "concurso-convite", que prevê uma taxa de comparticipação máxima de 85% para a implementação do sistema europeu de gestão do tráfego ferroviário.

A intervenção técnica divide-se em três eixos operacionais concretos:

Instalação do Sistema Europeu de Controlo de Comboios (ETCS), de Nível 2, no troço compreendido entre Granja e Gaia;

Implementação do sistema de comunicações móveis ferroviárias (GSM-R) no segmento entre Campanhã e Entroncamento;

Preparação da infraestrutura no troço entre Entroncamento e Souselas para a futura instalação do ETCS de Nível 2.

Do ponto de vista procedimental, a transição para estes padrões europeus de controlo de tráfego visa alterar a capacidade operacional da linha, aumentando a fiabilidade e a segurança da circulação. Mais do que uma melhoria isolada, a compatibilidade tecnológica da Linha do Norte com os requisitos de interoperabilidade da União Europeia é apresentada como a condição técnica necessária para a futura articulação com a Linha de Alta Velocidade entre o Porto e Lisboa.

O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, e o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, enfatizaram a necessidade de tornar a ferrovia mais eficiente para atrair tráfego e garantir a confiança dos utilizadores. Paralelamente, a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, enquadrou a medida na estratégia de transição energética do programa Sustentável 2030, focando na redução da dependência de transportes poluentes.