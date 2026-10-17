Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Governo abre financiamento de 66 milhões de euros para modernizar a Linha do Norte

Portugal

O Governo português anunciou, no passado sábado, 17 de outubro, a abertura de um processo de financiamento para a modernização da sinalização e das telecomunicações da Linha do Norte. O investimento, com um valor aproximado de 66 milhões de euros, será canalizado através do programa temático Sustentável 2030, estando destinado à Infraestruturas de Portugal.

Железнодорожные пути и город
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожные пути и город

De acordo com o comunicado conjunto dos ministérios da Economia e da Coesão Territorial, das Infraestruturas e Habitação e do Ambiente e Energia, o mecanismo adotado é um "concurso-convite", que prevê uma taxa de comparticipação máxima de 85% para a implementação do sistema europeu de gestão do tráfego ferroviário.

A intervenção técnica divide-se em três eixos operacionais concretos:

  • Instalação do Sistema Europeu de Controlo de Comboios (ETCS), de Nível 2, no troço compreendido entre Granja e Gaia;
  • Implementação do sistema de comunicações móveis ferroviárias (GSM-R) no segmento entre Campanhã e Entroncamento;
  • Preparação da infraestrutura no troço entre Entroncamento e Souselas para a futura instalação do ETCS de Nível 2.

Do ponto de vista procedimental, a transição para estes padrões europeus de controlo de tráfego visa alterar a capacidade operacional da linha, aumentando a fiabilidade e a segurança da circulação. Mais do que uma melhoria isolada, a compatibilidade tecnológica da Linha do Norte com os requisitos de interoperabilidade da União Europeia é apresentada como a condição técnica necessária para a futura articulação com a Linha de Alta Velocidade entre o Porto e Lisboa.

O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, e o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, enfatizaram a necessidade de tornar a ferrovia mais eficiente para atrair tráfego e garantir a confiança dos utilizadores. Paralelamente, a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, enquadrou a medida na estratégia de transição energética do programa Sustentável 2030, focando na redução da dependência de transportes poluentes.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Geely renova aposta no segmento de entrada: marca chinesa altera planos para manter custo baixo
Carros
Geely renova aposta no segmento de entrada: marca chinesa altera planos para manter custo baixo
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Carros
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Peru ao abacaxi: o limão final que equilibra a gordura do leite de coco
Receitas e Culinária
Peru ao abacaxi: o limão final que equilibra a gordura do leite de coco
Mais populares
Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel

A simplicidade da manicure natural em casa contrasta com a agenda rígida e os riscos de dano estrutural associados à manutenção de géis e polímeros.

Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel
Ombre Nuvem: a técnica de esmaltação com degradê difuso do outono de 2026
Ombre Nuvem: a técnica de esmaltação com degradê difuso do outono de 2026
Quatro plantas e a física da umidade: como raízes e folhas interagem com o ar do ambiente
Solo vira esponja viva: que árvores bombeiam água e evitam obras milionárias em quintais
A desproteção das redes de gás na Europa: a ausência de um consenso unificado fragilizou o sistema Dmitriy Sokolov Nova era energética na Indonésia: tecnologia russa desafia limites geográficos em ilha remota Petr Ermilin Ativos russos congelados: uma luta por dinheiro ou pelo controlo de um futuro acordo? Anastasiya Zhukova
Cabelos após os 50 anos: como a mudança de corte redesenha o volume e o movimento natural
Sistema Volta: SDR Portugal propõe 14 medidas para travar lixo nas ruas e mitigar impacto social
Jujuba-dos-pingüins: poda estrutural em outubro abre o miolo do arbusto para luz e ar
Jujuba-dos-pingüins: poda estrutural em outubro abre o miolo do arbusto para luz e ar
últimos materiais
Investimento imobiliário: britânicos dominam mercado de luxo em Portugal em 2025
Governo abre financiamento de 66 milhões de euros para modernizar a Linha do Norte
Crustáceos russos saltam 80% em Coreia do Sul e quase empatam com a China
CGTP convoca manifestações em várias cidades contra custo de vida e crise habitacional
Birth Month Makeup: como adaptar a paleta do seu mês de nascimento com técnicas profissionais
Mudança significativa em Maputo: Centro Pronto pode transformar serviços públicos
Estética discreta: a verdadeira revolução do french-ombré na manicure
Preguiças e seu incrível estilo de vida: como a dieta molda a sobrevivência
Pizza de pão francês na airfryer: molho com ketchup, iogurte e alho
Perene de -35 °C floresce antes da neve derreter com apenas uma regra de plantio
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.